推进基层卫生健康便民惠民服务

本报北京8月27日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前在京举行新闻发布会，介绍基层卫生健康便民惠民服务举措有关情况。国家卫生健康委基层司监察专员傅卫说，各地开展基层卫生健康便民惠民服务时，可以结合实际稳步推进、逐步到位，不搞“一刀切”，也不要求一蹴而就。

近日，国家卫生健康委办公厅印发了《基层卫生健康便民惠民服务举措》，围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程、改善服务体验、做好慢病管理、提升签约感受等6个方面提出了10条具体措施。

基层医疗卫生机构广泛分布在街道、社区、乡镇、村庄，为群众提供基本医疗卫生服务，广大群众迫切希望在家门口能够获得及时、便利的就医和健康服务。目前，各地正在积极推进和落实有关措施。比如，北京、上海等地社区卫生服务中心开展了门诊延时服务，方便社区居民尤其是上班上学的居民在基层社区得到基本医疗、慢病配药、家庭医生签约、健康咨询等服务；浙江、广东等省份积极推进慢病长处方服务，方便居民特别是老年人配药开药，减少开药频次；吉林、湖南等省份全面推进村卫生室门诊医保结算工作，把村卫生室也都纳入到医保定点，更加便利村民就近看病开药。

傅卫说，推进中高级职称的医师在乡镇卫生院和社区卫生服务中心值守门诊，目的是提升基层门诊服务的质量和首诊水平，更好地满足群众在家门口看病的就医需求。一是基层医疗卫生机构要通过内部的合理调整安排，调配人力，用好自身的人手。二是县区的卫生健康行政部门要统筹好二、三级医院的资源，使其能够更好下沉基层。三是推进县域医共体、医联体、医疗集团等建设，由牵头医院定期下派医务人员到基层坐诊，实现人力资源共享。一些偏远地方、服务人口少的乡村，可以通过远程医疗、巡诊等方式来实现服务下沉。比如，重庆探索“县聘乡用”，每年区县级医院按照新招的执业医师数的80%，置换出本院一些成熟的专业人员，优先安排中级以上的人员到基层服务，形成了制度化安排；山东参照“驻村第一书记”的做法，从二级以上医院累计选派了6批1900余名优秀的业务骨干，到偏远薄弱的乡镇卫生院充实力量；广西上思通过县人民医院在乡镇卫生院开设名医工作室，带动基层相关专科团队建设，让优质服务惠及基层群众。

在中央财政的支持下，国家卫生健康委于2018年启动了基层卫生人才能力提升培训项目，建立线上培训平台，采取线上线下相结合的方式，重点培训乡村医生、全科医生等基层医务骨干，提升他们在临床诊疗、公共卫生等方面服务能力。为提高培训质量和效果，全国择优选取了96家基础设施好、教学能力强、适合人员学习实践的医疗卫生机构作为培训基地。截至目前，培训项目线下共计培训65万名基层医务人员。线上平台陆续征集并制作了5000余堂视频课程，面向所有基层医务人员免费开放，注册学习人数超过180万人。

《 人民日报 》（ 2023年08月28日 07 版）