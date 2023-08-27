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泰国食药监局：将严查日本进口海产品

2023年08月27日09:53 来源：央视新闻客户端

8月26日，泰国食品药品监管局副秘书长表示，日本启动福岛核污染水排海后，因泰国处于受该事件影响的高风险区域，泰国渔业厅、食药监局、和平利用核能办公室、国家核技术研究所等相关机构就此召开紧急会议，决定对日本进口海产品加强安全监管措施，抽查的样本量增加一倍，海关、进口海产品检验检疫部门等相关机构已做好准备。(总台记者 李敏)

(责编：王连香、李楠桦)




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