豆浆、豆奶、豆汁有什么区别？ 能替代牛奶吗？

科学饮食是食物之间的互补和总体平衡，《中国居民膳食指南》及平衡膳食宝塔中明确指出，食物应该多样，每人每天平均需要奶及奶制品300-500g，大豆及坚果类25-35g。

豆浆、豆奶、豆汁，制作原料都有大豆，从字面意思看，似乎没有太大区别，但其实它们的原料不同、制法不同、外观不同、味道不同、食品分类不同、保质期也不同。

豆浆中的低聚糖促进肠道有益菌群

但不能代替牛奶来喂养婴儿

豆浆在我国各个地区都盛行，地域特色不明显，选用的原料是大豆，是豆子经过磨碎、过滤、煮沸等一系列工序制作而成，不含任何添加成分。

豆浆机盛行的今天，豆浆的制法也越来越简单，直接将干大豆和水一起放入豆浆机，开启榨浆模式，不用半个小时，就能制作好豆浆，简单过滤下即可食用。

豆浆的味道能被大多数人接受，是一股浓郁的豆香味，细品之下有微微的颗粒感。根据放的调料不同，有咸豆浆和甜豆浆之分。豆浆的颜色由大豆颜色决定，有白色的，也有黑色的，质地较稀。

豆浆制作选用的原料单一，属于食品，保质期很短，一般只有24小时。

豆浆中含有低聚糖，可调节肠道有益菌群、促进肠道功能的有益因子，但食用量过多容易腹胀或排气。豆浆中钙、磷和乳糖含量低，不能代替牛奶来喂养婴儿。伤寒病、急性胰腺炎、痛风和苯丙酮酸尿症等疾病患者，应限制饮用豆浆。

豆奶添加了辅料属饮料类

纯正的豆奶比豆浆更有营养

豆奶是豆子经过精磨，然后添加辅料、牛奶、砂糖、植物油等工序后制作而成的，一般为乳白色。豆奶除了含有豆浆的营养成分之外，还有牛奶和其他物质的营养元素，纯正的豆奶比豆浆更有营养一些。

从口感上，豆奶口感较细腻，可以添加各种果汁，味道变化多样，属于饮料，保质期通常有半年以上。

豆汁经过发酵处理

保质期只有24小时

豆汁，是老北京独有的传统特色小吃，一度是宫廷的饮料。选用的原料是绿豆，经过烫豆、磨豆、淀粉分离、发酵等一系列工序制作而成。

豆汁进行过发酵处理，颜色偏灰绿色，为明显的稀浆状，静置后出现上清下浊的轻微“分层”。味道很特别，酸甜中带股轻微的臭味，有点苦，如果不习惯，会吃出一股泔水味。

豆汁原材料很单一，保质期很短，一般只有24小时。

早餐的两大招牌豆浆与牛奶

营养成分有什么不同？

牛奶和豆浆虽然都含有优质蛋白质，但所含蛋白质的来源不同；牛奶钙含量高，豆浆中有丰富的钾镁；牛奶中维生素A和维生素B族含量丰富，豆浆中维生素E和维生素K较多；豆浆中含有丰富的大豆异黄酮，可减少更年期妇女钙流失，牛奶中含有促进钙吸收的乳糖和维生素D。

牛奶含有乳糖，豆浆含有低聚糖。乳糖可以促进钙、铁、锌等矿物质的吸收，但乳糖不耐受者容易腹胀、腹痛、腹泻。

如果条件许可，每天最好既喝牛奶又喝豆浆。这样两类食物可取长补短，在营养上起到互补作用，更有利于健康。

文/胡晓岚（黄石市中心医院营养主任技师）