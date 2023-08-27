天津红十字会启动“海河守护计划”

中新网天津8月27日电 记者26日从天津市红十字会获悉，天津市红十字会、天津市红十字基金会与天津嘉里中心共同设立“海河守护计划”，该计划致力于海河水域的防治、保护、宣传及救援工作。

继第一场海河历史文化宣讲活动取得圆满成功之后，8月26日，三家单位再次携手开展该计划的第二场公益专项行动：海河沿岸救生设备铺设。

此次活动主要围绕着海河流域的救援工作进行开展，通过在海河两岸铺设40套救生设备，可以使意外溺水人员得到及时的救援，将“生命关爱救在身边”的健康中国行动要求落实到海河两岸，充分体现保护人民生命与健康的红十字精神。

天津市红十字会党组成员、秘书长毛全华表示，感谢大家对红十字公益事业的支持，并参与到海河守护的实际行动中来，共同打造更环保、更美丽、更安全的海河环境，推动水源生态的可持续发展。

活动还邀请到了天津市红十字应急救援救护服务中心的老师对现场的120位海河志愿者进行了水上救援技能的培训。培训内容生动、详尽，通过互动和亲身体验的方式，让志愿者们对水上救援工作产生了强烈的热情，大家纷纷表示会把这份热情转化为一种守护，逐步营造出“人人会急救，安全在身边”的两岸氛围。

此次救生设备的铺放采取认领机制，每组认领1套设备，现场活动结束后，各组按照地点定位自行前往铺放点位，将救生设备安放至救生用品存放箱中。所有志愿者全程参与，并且定期对海河沿岸救生设备进行巡查，同时也欢迎广大民众予以监督，基金会将每年2次进行救生设备的补给工作。

据了解，此批设备的铺设点位设在天津市内六区人群较密集的河段，第一期点位从金阜桥铺设至进步桥，全长约7公里，海河东西两岸同步铺设。 (王在御)