秋天的第一个喷嚏 找你报到了吗？

关于过敏 你需要收藏的7个健康提示

今年8月7日至13日是第八个“中国过敏防治周”，今年的主题是“关注气候、环境和生活方式变化，预防过敏”。近期，全国多地气候多变，随着金秋时节的到来，不少朋友计划出游，出游期间、居家生活、养宠……关于过敏，有哪些需要注意的问题呢？

今天，北京协和医院变态反应科的专家为您准备了关于过敏的7个健康提示。

立秋拉开花粉过敏大幕

秋季花粉过敏有哪些症状？立秋是“二十四节气”中的第十三个节气，也是秋季的起始，自然界万物开始从繁茂成长趋向成熟。很多一年生的草本植物，在这段时间借助风力开花授粉。当这些花粉与过敏体质患者相遇，就会引发眼红眼痒、喷嚏流涕、咳嗽喘憋、皮肤痒疹等症状，如果不慎大量吸入花粉，还可能引发过敏性休克。

收好这份抗敏指南

花粉过敏体质的患友该如何度过特殊时期？第一，建议患友前往医院查明过敏花粉的种类，根据气传花粉监测数据，指导户外活动；第二，外出做好充分防护，比如佩戴防花粉眼镜、口罩，使用鼻用花粉阻隔剂；第三，在专业医生的指导下，规范使用抗过敏药物治疗，症状严重的患友还可以使用生物制剂，例如奥马珠单抗等，进行封闭抗体的短期治疗；第四，对于希望根治花粉过敏的患友，可以在花粉季节后，前往变态反应科接受花粉针剂脱敏治疗。

金秋郊游当心昆虫过敏

金秋野外游玩，昆虫过敏会有什么症状？在我国，常见的蚊子有按蚊、库蚊、伊蚊，它们在立秋后叮咬人类往往更加猖獗，叮咬过敏体质人群可能引发丘疹性荨麻疹，叮咬处可能会出现大小不等的大丘疹。仔细观察，会在大丘疹中央看到被叮咬后的刺孔，严重时会出现小水泡、破溃，瘙痒明显，通常持续1至2周。

而蜜蜂、胡蜂、蚂蚁叮咬可引发严重过敏反应，不但发作急骤，通常在数分钟内患者还会出现全身潮红、皮疹、呼吸困难，严重者血压下降、意识丧失，甚至危及生命。

需要注意的是，户外旅游爱好者尤须警惕蜜蜂或胡蜂蜇刺过敏。蜇刺过敏反应分为普通局部反应、大局部反应以及全身性严重过敏反应3个类别。其中，大局部反应是指蜂蜇局部肿胀直径超过10厘米，且持续时间超过1天；全身性严重过敏反应是指蜂蜇部位以外的组织和(或)器官出现症状。

过敏者出游记得随身带药

昆虫过敏症状严重怎么办？严重过敏反应患者在查明过敏原因后，除了采取相应回避措施以外，均需配备急救包——急救包内要有可自动注射的肾上腺素笔。

根据欧美国家经验，使用50至200微克作为维持剂量的蜜蜂或胡蜂蜂毒进行脱敏治疗，可以使75%至95%的严重过敏反应患者实现临床治愈。

此外，过敏体质人群在野外游玩要随身携带常规抗过敏药物，必要时还需携带急救药物和设备，确有必要者可前往医院变态反应专科检查与评估后再安全出行。

霉菌过敏可选脱敏治疗

近期多地洪涝，霉菌引发过敏性哮喘怎么办？一旦过敏性哮喘急性发作，应尽快前往医院应急治疗以控制症状，并查明过敏原。如果过敏原明确为霉菌，就要加强针对霉菌的环境控制，从而减少对霉菌的吸入。

如果家具等室内物品遭洪水浸泡，要尽快进行充分烘干，并使用具有除霉菌功效的清洁剂等，以尽可能清除霉菌；同时，要及时扔掉被霉菌严重污染的物品。

此外，使用新风系统或空气净化器能够帮助降低室内空气中霉菌过敏原含量；还可将室内涂抹的密封胶等换成不易发霉的替代材料。

若居住环境里的霉菌仍然难以彻底清除，症状没有好转，可以选择进行脱敏治疗。

过敏体质也能安全养宠

过敏体质患友如何安全养宠？第一，建议给宠物定期洗澡，喂食添加了可以中和过敏原抗体成分的特殊口粮，尽可能减少宠物释放过敏原；第二，可以充分利用空气净化器，尤其是新风系统，降低室内过敏原负荷；如果过敏症状十分明显，建议您在变态反应专科医生的帮助下，使用抗敏药物治疗，定期监测过敏症状的发展。

如果通过上述方法还是不能控制过敏症状的发展，但又希望继续养宠物，可以考虑使用猫或狗的过敏原疫苗进行脱敏治疗，提升对宠物过敏原的耐受力。

预防过敏把握这些细节

日常生活中，如何预防过敏？洗澡时不宜过分搓洗皮肤；使用洗发水、沐浴露、洗涤剂后，应尽可能将其冲洗干净，必要时涂抹润肤霜；手洗衣物时可戴橡胶手套，减少接触洗涤剂；机洗衣物时，洗涤剂应适量；不要让皮肤破损处接触日化品。

此外，低龄儿童更易出现湿疹等过敏问题，因此尤其要注意保护他们的皮肤，如穿戴柔软衣物、使用防腐剂较少的婴幼儿专用护肤品等。

正确识别过敏现象，也是阻止过敏发生和发展的重要前提。日化品中的香料、防腐剂、表面活性剂等长时间停留在皮肤表面容易引发过敏，表现为皮肤瘙痒、红斑、皮疹等。如果外用某种日用品、食用某种食物或药物后总是伴随相同症状反复出现，应怀疑可能为过敏反应。文/关凯(北京协和医院)