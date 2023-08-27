一运动就飙血压 要不要治？

运动锻炼的好处想必大家都知道。都说运动有利于控制“三高”等慢病，可有些人一运动就血压飙高，而且很长一段时间才能恢复，这是正常现象还是身体在预警？

这些症状 警惕“运动性高血压”

针对运动与血压的关系，需要辩证地来思考。运动确实会导致血压反应性升高，主要表现在运动过程中或刚刚结束的时候，这是正常现象。但是，运动后长时间高血压，数值超出正常反应性升高的生理范围，有时候伴随头晕、头痛和心慌，测量心电图发现窦性心律不齐等，那就要提高警惕了，可能是“运动性高血压”。

以前运动引起血压升高似乎是“天经地义”，如今随着研究的深入，我们也发现运动性高血压可能与靶器官损伤有关，还在一定程度上预示了未来心血管事件的发生。像我在临床上就遇到过一些存在“运动性高血压”的跑者，即使当下没有检查出别的问题，也应将其当成是“警告信号”，要注意心血管健康，定期来医院检查。

运动性高血压是最近几年才提出来的概念，目前还缺乏统一、明确的国际共识。一般来说，在运动时血压过高(即男性收缩压≥210 mm Hg、女性收缩压≥190 mm Hg；男性/女性舒张压≥110 mm Hg)，就可以看做是运动性高血压。

中年慢病人群 更易中招儿

据不完全统计，即使是健康人群或血压正常的人群，运动性高血压依然有18.1%-35.1%的发生率。因此，无论静息血压水平是否在非高血压范围内(<140/90 mm Hg)或是否正在使用抗高血压药物，都可能发生运动性高血压。而像男性血压正常高值、男性1级高血压、中年人群、高脂血症、2型糖尿病患者等发生率就更高了。

听起来很简单，实际上运动性高血压的病理机制非常复杂，可能与交感神经系统过度亢进、动脉结构和功能异常、代谢异常、遗传等多种因素有关。

比如，有些人在超负荷运动时，出现交感神经过度亢进、末梢释放过多的去甲肾上腺素，结果导致血压升高；再比如，有动脉结构和功能异常的人(主要是老年群体)，由于动脉壁增厚和僵硬度增加，使动脉阻力增高和舒张功能降低，导致运动后出现高血压；还有血管内皮受损的人，比如烟民(年轻人多见)，因为动脉内皮依赖性舒张功能减弱，导致出现运动性高血压；以及血脂异常和胰岛素抵抗在内的代谢异常，会损害血管反应性，增加运动时血管阻力，并导致运动时血压异常升高。

别不当回事 飙血压需防治

防治运动性高血压要从多个层面入手，首先要积极改善生活方式，饮食上坚持低盐低脂低糖，多吃瓜果蔬菜，戒烟少酒，保持良好的睡眠；另外，平时适当参加有氧运动，强度不要太高，循序渐进。

对于那些重体力劳动者、经常参加高强度运动的人，要及时筛查，最好去医院做一下运动负荷试验，帮助评估是否可能会有运动性高血压。

一经确诊运动性高血压就要积极治疗，除了上述生活方式的改善，必要时可应用降压药(β-受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂、 血管紧张素受体阻滞剂等)。当然，这也不意味着从此与运动无缘了，但是需要严格按照医生制定的“运动处方”来锻炼。文/汪芳 (北京医院)