动不动就落枕 难道是颈椎有问题？

生活中不少人都有这样的感受，工作了一天回到家想好好睡一觉——结果第二天早上起来落枕了，头只能偏向一侧，一动就疼，太难受了！明明睡觉前还好好的，怎么第二天就落枕了呢？而且还有人经常落枕，甚至影响到日常生活。可能有人会问，经常落枕是不是说明颈椎出了问题？听听医生怎么说。

落枕≠颈椎病

事实上，落枕≠颈椎病！落枕和颈椎病是两码事儿！

落枕，学名叫颈部肌肉痉挛，是急性的颈部软组织损伤。这就像我们跑步腿抽筋一样，落枕就像是脖子的肌肉抽筋了，这种情况多是由于睡觉姿势不好或长期低头办公或学习、颈部受凉等引起。

一般情况下，落枕的状态是暂时的，多数情况休息3-7天可自行缓解。

频繁落枕要当心

如果动不动就落枕，还带有肩膀疼、脖子疼，或者落枕的症状久久不能缓解，这个时候可能就不仅仅是小小的落枕问题了。

这种情况有可能是长期的慢性退变造成了颈部肌肉的痉挛，比如肌肉筋膜炎产生颈部疼痛。这就说明您的颈部肌肉长期得不到充分的休息和放松。比如经常在办公、学习时采用不良姿势，总爱长时间低头玩手机等，这些都会造成或加速颈部肌肉退变。

如果您经常出现这样的颈部疼痛，建议去医院拍片检查。届时，就很可能查出颈椎曲度特别直，或者出现后弓的异常。这样的颈椎曲度丢失很常见，而这时就不是真正的落枕了，而是颈椎病的一个早期表现。

保护颈椎别老低头

总结一下，如果偶尔姿势不正确引发落枕并不是颈椎病。但是需要注意，不想再次落枕，平时生活中就要保持正常的姿势，减少低头时间，做一些颈部肌肉锻炼，选择高度适宜的枕头，注重颈部保暖等，这些措施都能很好地保护我们的颈椎。

不过，如果经常性落枕、脖子疼痛就说明颈椎健康告急，已经处在亚健康状态，至于最终会不会发展成颈椎病，就看今后怎么做了！如果从此刻就开始保护颈椎，在这个阶段坚持做到少低头、做颈部锻炼和保养，就能极大地避免颈椎病的出现。

文/王作伟(首都医科大学宣武医院 )