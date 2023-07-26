别忽视“拿手机哄孩子”的隐忧

暑假到了，不少家长越来越依赖拿手机来哄孩子。明知孩子沉迷手机不好，但就是离不开“哄娃神器”，成了很多家长的无奈心声和现实选择。

沉迷手机，容易形成对手机的过度依赖，让孩子用手指和眼睛的活动，代替对体育运动的热情。过早、过度沉迷网络，也会影响孩子对现实世界的认知。

不少老师表示，过度沉浸在游戏、短视频的感官刺激中，青少年深度阅读能力会下降，并且很多直播、短视频中存在过度“玩梗”的现象，直接影响学生的语言表达。

要避免孩子过度沉迷手机，各方都要齐心协力。

防沉迷系统要更有效。近年来，各平台尽管已经有了青少年防沉迷系统，但标准不一，也并未打通。类似各管一段、标准不一的情况让未成年人的网络保护漏洞重重，让防沉迷系统的整体效果大打折扣。

监管也要不断织密。针对部分青少年“上有政策，下有对策”绕开监管的情况，行政主管部门也要督促游戏平台把人脸识别机制落实到位，整治向未成年人违规提供网络游戏账号租售服务、教授未成年人破解防沉迷系统的违规行为。

父母或其他监护人由于意识不足、能力不足、忙于工作等原因，缺乏对未成年人的有效陪伴和沟通交流，对未成年人用网缺乏正向引导，是引发网络沉迷、网络纠纷的重要原因。家庭是防沉迷的最后一条防线，家长要担起监护人责任，做好陪伴与疏导，在行动上多做孩子的榜样。

（原载于新华网 作者：乌梦达 摘编：项锋、杨心悦）