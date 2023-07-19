夏季腹泻高发 肠道健康需呵护

入夏以来，多地持续高温。高温天气会导致胃肠疾病、心脑血管疾病等的发病风险增加。专家提示，夏季是腹泻的高发季节，很多人会出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状，起病多急骤，要预防夏季肠道传染病，注意食物和饮用水的卫生安全。

北京市的张女士近日出现腹痛、腹泻等症状，严重时一日排便数次；重庆市的崔先生因吃了冰箱里放置一晚的冰西瓜，开始上吐下泻，腹部绞痛……夏季气温高、湿度大，有利于病原菌的繁殖，食物被污染的可能性较大，容易诱发肠道传染病，而夏季腹泻是肠道传染病最典型的症状。

夏季为何腹泻高发？国家卫生健康委有关专家介绍，导致腹泻的原因有很多，一般包括感染性腹泻和非感染性腹泻。夏季腹泻主要以感染性腹泻为主，感染性腹泻的病原菌主要为细菌、病毒和寄生虫三大类，如大肠杆菌引起的急性胃肠炎、诺如病毒肠炎、轮状病毒肠炎等。

此外，炎炎夏日里，很多人喜欢食用生冷食物。进食生冷食物过多、过快或腹部受凉，会使本就脆弱的胃肠黏膜受到刺激，造成胃肠道的应激反应，引起腹泻。

针对一些人喜用冰棍、冰镇饮品“解渴”，专家表示，这能解口渴，却不能解“体渴”。过度依赖冷饮，不仅会使人体的降温机制受到干扰，也会导致肌体自身散热能力下降，还会对肠胃功能产生不良影响，引起腹痛、腹泻等消化系统问题。

发生腹泻后该如何处理？首都医科大学宣武医院消化科主任翟惠虹表示，针对腹泻，常用的治疗药物主要分为口服补液盐、止泻药物、抗菌药物以及益生菌制剂等。其中，及时补充口服补液盐或多喝水十分重要，因为腹泻容易导致人体从肠道丢失大量液体和电解质。患者宜进食清淡、易消化的流质或半流质食物，症状好转后逐渐过渡到正常饮食。到肠道门诊就诊的患者，可用干净的小盒子或保鲜袋留取新鲜的大便标本送医院化验，以便医生有针对性地进行治疗。

“儿童较成人更易患肠道传染病。”首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃说，儿童发生腹泻后，要及时补充水分及电解质。当儿童精神状态良好时，可以在家饮温开水或稀释的盐水，或自制口服补液盐分次喝；当出现上吐下泻，甚至有脱水症状时，如出现口干、眼窝下陷、皮肤弹性差、口渴、肢体发凉、发热等，应立即平卧，尽量抬高双下肢，并迅速送往医院接受治疗。

如何预防肠道传染病？专家建议，做好个人卫生和环境卫生。要均衡饮食，特别是增加富含水分、矿物质和膳食纤维的新鲜蔬菜的摄入，注意饮用水卫生，不吃生冷、腐败变质和不干净的食物，培养良好的饮食卫生习惯，注意手部卫生，提倡分餐制，生熟刀板要分开，食具要煮沸消毒后再使用。同时，要注意劳逸结合，增强对疾病的抵抗能力。居家要消灭苍蝇、蟑螂，保持室内外环境卫生。（记者李恒、顾天成）