癌症疫苗研究方兴未艾

科学家在研制针对黑色素瘤和胰腺癌的疫苗方面已取得重大进展。经过数十年上下求索，癌症疫苗相关研究正到达一个转折点，疫苗将成为癌症治疗领域下一个大事件，预计5年后将有更多癌症疫苗问世。

厦门大学夏宁邵教授在接受科技日报记者采访时指出，癌症疫苗是肿瘤免疫治疗的重要手段之一，是当前科技创新的前沿和热点。不过，癌症疫苗研发过程也面临不少挑战。

多款癌症疫苗呼之欲出

目前已有一些癌症疫苗面世，给人类带来了福祉。如全球首款获批的癌症疫苗普罗文奇2010年在美国被批准用于治疗前列腺癌；已推出几十年之久的乙肝疫苗可预防肝癌；2006年推出的HPV疫苗可预防宫颈癌。此外，科学家还研制出了治疗早期膀胱癌的疫苗；晚期黑色素瘤和胰腺癌的疫苗目前正处在临床Ⅱ/Ⅲ期阶段。

美国华盛顿大学医学院的科学家正在对治疗早期和晚期乳腺癌、肺癌和卵巢癌的疫苗开展试验，结果最快明年公布；匹兹堡大学医学院研究团队计划对患有低风险、非侵袭性乳腺癌（导管原位癌）的女性开展疫苗研究；宾夕法尼亚大学医学院巴瑟中心也在招募28名拥有BRCA突变的健康志愿者测试乳腺癌疫苗，这些BRCA突变会增加罹患乳腺癌和卵巢癌的风险；得克萨斯大学MD安德森癌症中心领导了两项政府资助的林奇综合征相关癌症疫苗的研究，目前正在招募志愿者。

个性化疫苗成本高昂

科学家们认为，针对只在癌细胞上发现的突变蛋白定制疫苗可能有助于激发更强的免疫反应，个性化癌症疫苗引起了不少科学家的关注。

莫德纳公司和默克公司正在联合开发一种针对黑色素瘤的个性化信使核糖核酸（mRNA）疫苗。研究人员将根据患者癌症组织中的大量突变，为每个患者定制疫苗，以这种方式研制出的个性化疫苗可训练免疫系统寻找癌症的突变并杀死癌细胞。

研究人员在《自然》杂志上发表论文指出，实验显示，针对胰腺癌研发的个性化mRNA疫苗在接受治疗的半数患者中引起免疫反应，在研究过程中没有出现癌症复发迹象。这项成果被认为是多年来针对胰腺癌患者量身定制癌症疫苗的里程碑，但这项研究样本规模小，只有16名患者参加。

这样的疫苗必然“身价不菲”，因为这种个性化疫苗意味着制造过程基本上是从头开始的。

肿瘤抗原筛选是“拦路虎”

癌症疫苗的研发方兴未艾，但也面临不少难题。夏宁邵说，癌症疫苗的作用机制是通过增强肿瘤相关抗原或肿瘤特异性抗原（TSA）被机体所识别和提呈，从而激活机体产生特异性攻击和破坏恶性肿瘤细胞的免疫反应，并通过适应性免疫反应产生系统性的抗肿瘤免疫应答。肿瘤抗原分子的筛选是癌症疫苗研发过程中面临的主要挑战。

夏宁邵解释道，早期治疗性癌症疫苗往往靶向肿瘤中异常表达的自身抗原（TAA），但采用TAA的疫苗激活产生的往往是对抗原低亲和力的T细胞，对肿瘤细胞的杀伤活性不足。此外，由于正常组织中也存在相关抗原的表达，这种疫苗也增加了人体自身出现免疫副作用的风险。

“与TAA不同，TSA是一类肿瘤细胞特有的抗原，在正常组织中不存在，可克服TAA的不足。因此，筛选和获得激活免疫反应的TSA及其表位是癌症疫苗研发的首要步骤。”夏宁邵进一步表示。

目前科学家们主要通过体内和体外两种方式获取TSA。在体内，可通过溶瘤病毒、药物及放化疗等方式直接裂解肿瘤细胞，使其释放TSA；在体外，可对患者肿瘤组织样本进行基因组及蛋白质组测序分析等，从而获得TSA。

由于TSA在不同个体之间及不同肿瘤类型之间的差异较大，通用型的肿瘤特异性抗原的获取难度较大，而针对不同个体进行TSA的筛选和验证耗时较长且费用高昂，需要大量肿瘤组织，一定程度上制约了基于TSA抗原的癌症疫苗的发展。

夏宁邵表示，虽然癌症疫苗的发展面临诸多挑战，但多项临床前研究和临床试验结果表明，采用癌症疫苗与免疫检查点阻断剂联合疗法，在多项恶性肿瘤临床试验中展现出了不错的抗癌潜力，人们对利用疫苗治疗肿瘤也抱有了更多期待。（记者 刘 霞）