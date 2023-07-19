中成药抽检合格率超99%

本报上海7月18日电（记者陈海波）2023国家中药科学监管大会18日在上海开幕，会议发布了《2022国家中药监管蓝皮书》（以下简称“蓝皮书”）。蓝皮书显示，2022年，国家药监局批准上市10个中药新药。参葛补肾胶囊、芪胶调经颗粒、淫羊藿素软胶囊、广金钱草总黄铜胶囊等具有明确临床价值的中药新药的上市，发挥了中医药在疾病防治领域的独特优势。在新药研发越来越活跃的同时，中药质量安全也更有保障。蓝皮书显示，中药饮片抽检质量整体合格率不断上升，由2018年的88%提高到2022年的97%左右；中成药质量自2019年来明显提升，抽检合格率每年均保持在99%以上。

近年来，国家药监局积极构建中医药理论、人用经验、临床试验相结合的审评证据体系，逐步建立完善符合中药特点的技术标准体系，持续推进中药审评审批机制改革，不断激发中药创新活力。蓝皮书显示，中药新药临床试验申请和新药上市许可申请数量呈上升趋势。以受理号统计，2022年批准10个中药新药上市。

这些新上市的中药新药中，参葛补肾胶囊可用于治疗轻中度抑郁症中医辨证属气阴两虚、肾气不足证；芪胶调经颗粒可用于治疗上环所致经期延长中医辨证属气血两虚证；淫羊藿素软胶囊可用于治疗不适合或接受标准治疗，且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌；广金钱草总黄铜胶囊可用于治疗输尿管结石中医辨证属湿热蕴结证。