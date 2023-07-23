大暑正伏天 养生把握“三不过”

今日，我们迎来夏季的最后一个节气“大暑”。“大者，乃炎热之极也”，此时正值“三伏”里的“中伏”，烈日高照，暑气炎炎，正是一年中最热的时节。河南中医药大学第一附属医院主治医师王晨晓在接受人民网记者采访时表示，此时养生要注意把握“三不过”。

汗，不可过汗

天气炎热，人体出汗较多。正常的体温调节排汗对身体有益。主动出汗能加快人体的体液循环和代谢过程，将体内堆积的毒素排出，保障皮肤、肺脏、大肠系统的畅通。但是泄汗太过容易导致气津耗伤，所以要避免剧烈运动，并及时补充水分，劳逸结合，及时调节体温状态，避免汗出过多。

凉，不可过凉

酷热夏季易导致中暑，故大暑时节应注意降温，避免长时间在烈日下或温度较高的环境中活动、滞留，同时要注意保护体内阳气，不要过于贪凉。汗出时毛孔处于开放状态，此时机体最易受外邪侵袭，室内外温差不可太大，饮食要注意节制生冷，尤其要避免大量急速饮用冰饮。

补，不可过补

夏季适合补阳气，养心气，此时也是冬病夏治最好的时机。但夏季多暑多湿，人们经常会胃口不好，所以在饮食进补上要加以控制，应以清淡为主，不宜过饱，吃七八分饱即可，少吃辛辣、油炸食物，食用黄瓜、绿豆、粥类等祛暑化湿健脾的食物是不错的选择。（视频制作：实习生杨依莎）