幽门螺杆菌诱发胃癌机制阐明

科技日报北京7月19日电 （记者张佳欣）据最新一期《科学信号》杂志报道，日本顺天堂大学研究人员阐明了幽门螺杆菌诱导胃癌发生的分子机制，揭示了癌蛋白CagA是如何破坏Wnt/PCP信号传导并促进胃癌发生的。深入了解Wnt/PCP通路在癌变过程中的作用，并将其作为潜在的靶点，有助于针对幽门螺杆菌感染的临床干预。

临床证据表明，感染幽门螺杆菌菌株会显著增加患胃癌的风险。幽门螺杆菌向宿主运送的一种特殊蛋白，即癌蛋白“CagA”，已被证明可与多种宿主蛋白相互作用并促进胃癌的发生。

此次研究发现，CagA与胃上皮细胞内的多种宿主蛋白相互作用，从而诱导与肿瘤发生相关的途径，促进胃癌的发生。

研究人员在3个不同的模型，即非洲爪蟾胚胎、成年小鼠胃和培养的人胃上皮细胞中表达了癌蛋白CagA，并试图了解它对宿主细胞和途径的影响。

研究发现，非洲爪蟾胚胎中CagA癌蛋白的表达导致汇聚延伸运动（在胚胎发育过程中观察到的细胞运动）受损。这种损伤进一步干扰了随后的关键胚胎发育过程，包括体轴的形成。

成年小鼠实验表明，小鼠胃中CagA的表达导致幽门腺的深度增加，并引发异常或过度的细胞增殖，这是在各种类型的癌症中观察到的显著现象。

最后，团队在培养的人胃上皮细胞中表达了CagA癌蛋白。实验清楚地证明，CagA癌蛋白的一小部分与VANGL1/2蛋白中的氨基酸残基相互作用，从而导致其移位，并导致Wnt/PCP途径中断，该途径是影响有机体发育的关键生物“中继站”。

研究人员表示，幽门螺杆菌CagA-VANGL相互作用对Wnt/PCP信号传导的扰动会引起增生性变化，并导致胃幽门腺细胞分化受损，与CagA的其他致癌作用相结合，可能会导致胃癌的发生。