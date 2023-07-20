节令之美丨21日中伏：夏有三伏，热在中伏

新华社天津7月19日电（记者 周润健）7月21日将迎来今年三伏里的中伏，老话说“夏有三伏，热在中伏”，放眼全国各地的气温图，又是“红红”的一大片。

天津民俗专家、专栏作家由国庆介绍，三伏分为初伏、中伏和末伏。中伏，也叫二伏，可能是10天，也可能是20天。今年中伏为20天，从7月21日至8月9日，俗称“双中伏”或“俩中伏”。

进入中伏，我国大部分地区也就到了一年中最热的时段，但受各种气象因素影响，各地的极端高温未必出现在中伏，甚至不一定出现在三伏里。但不管怎么说，中伏正处在小暑和大暑之间，民间有“小暑接大暑，热到（得）无处躲”“小暑大暑，上蒸下煮”等说法，高温、高湿、高热的天气让人如在蒸笼之中。

中伏究竟有多热？我国民间有“头伏日头二伏火”等老话，中伏的炎热，可见一斑，而古人在诗句中也有类似描述，如“六月正中伏，水轩气常凄”等。

“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”，按照我国多数地区的食俗，中伏这天要吃面条。

迎夏至吃面条，进二伏也要吃面条，为什么暑热夏天要吃面条？由国庆表示，夏至面也称入伏面，在这两个时令节点所吃的面大多以过水面、凉面、冷面、醋卤面为主，清爽开胃又消暑。当然，也有人“以热制热”喜吃热汤面，为出一身汗，进而带走体内的暑湿之邪。

“一方面，夏季人的消化能力相对减弱，而面条比较容易消化，不会给胃肠造成太大负担；另一方面，面条与面卤（浇头）、配菜等综合营养价值较高。其实，不仅是上述两日吃面条，中国人在祝寿、婚庆、迎客、乔迁等民俗生活中也吃面条，因为面条又细又长，有‘福寿绵长、长长久久、细水长流’等美好寓意。”由国庆解释说。

民间所说的“苦夏”恰恰就在中伏，如何平安度过这段时日？不妨从一碗爽口嫩滑的二伏面开始，吸溜吸溜一大碗，伏天也会“一天短一线”。如果一碗不解馋，那就再吃一碗吧！