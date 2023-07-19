直播预告：干燥综合征的早期诊断和规范治疗

口干和眼干是许多人都有过的体验，但持续的口干和眼干，却可能是一种风湿免疫性疾病，这种疾病的名字就叫“干燥综合征”。干燥综合征是一种以侵犯唾液腺和泪腺等外分泌腺体为主要表现的疾病，是中老年人常见的自身免疫性疾病，特别是女性多见。

7月23日是国际干燥日。7月23日上午10:00，北京协和医院风湿免疫科、国家皮肤和免疫疾病临床医学研究中心张文教授、徐东教授和费允云教授将做客“人民好医生”客户端直播间，来给观众朋友详细讲解一下干燥综合征识别、和规范诊治的相关知识。欢迎关注。

专家简介：

张文，北京协和医院教授、博士生导师，风湿免疫科副主任。中华风湿病学分会委员兼秘书；北京风湿病学分会副主任委员；中国医师协会风湿病分会常务委员；美国哈佛医学院和NIH访问学者；承担多项国家和北京市自然科学基金等课题。

徐东，临床医学博士。北京协和医院风湿免疫科主任医师，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心硬皮病与肌炎委员会副组长。中国医师学会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会副组长，干燥综合征专业委员会委员。在欧洲进行了系统性硬化症及甲褶毛细血管镜的培训。参加了多项国家级课题研究及国际硬皮病和干燥综合征等研究，对于系统性硬化症和干燥综合征等自身免疫性疾病有丰富的临床诊治经验，长期坚持系统性硬化症专病门诊。

费允云，北京协和医院风湿免疫科，主任医师，博士研究生导师；北京围手术期医学研究会骨内科专业委员会副主任委员，中华医学会肝脏病学分会自免肝学组委员，第十届中华医学会风湿病分会青年委员。承担多项国家自然科学基金。长期从事干燥综合征的诊疗和临床基础研究。

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