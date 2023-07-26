◎美好的美

前几天， #原来天生白更不容易晒黑#这一话题上了微博热搜。这让我想起了一到夏天，不少小伙伴总问的问题：夏天跑步怎么防晒？怎样的防晒措施能保证夏天跑步不被晒黑？对爱美的女生来说，夏天防晒是终极问题，跑步也不例外，当然得防晒。而且由于较长时间在较强的阳光下跑步，防晒应该是夏天跑步必须郑重对待的头等大事：无论是天生白还是天生黑，脸和手还有胳膊防晒都是必要的，跑步的人，防晒都是必须。

夏天跑步如何防晒？我的经验和体会是：最好的防晒不是防晒霜，而是遮挡。夏天跑步防晒有千万种办法，但我认为，做到三条就足够了。

遮挡是第一条。遮挡主要解决跑步人的头部、脸和脖子以及胳膊被晒问题，尤其是女孩，如果不想晒黑，这条特别重要。

具体看，脸和脖子可以用三件套轻松解决防晒问题：第一，头上要戴速干空顶跑步帽，对头、脸部遮挡防晒的同时，又能导汗，并保持头顶通风凉快。第二，眼睛要戴防紫外线跑步眼镜，尤其是今年夏天，清晨6点，阳光已经很强烈，所以，在阳光下跑步时间超过40分钟的跑者，一定要戴防紫外线跑步眼镜，保护好眼睛不长时间受强烈阳光和紫外线影响。第三，脖子和脸用脖套遮挡，TB、JD、PDD等电商平台上，搜索一下“跑步透气防晒脖套”就能出现很多相关产品，便宜且花样多，你可以根据自己的喜好选择各种花色和材质。我建议简单透气颜色亮一点的，好看又好用，戴上后往上拉到眼镜下，整个脸部和脖子就严严实实地被遮挡住了，非常防晒。有人会觉得戴上脖套后跑步闷，这就需要训练和适应了。第四，手和胳膊的防晒神器就是手套和袖套。如果你对冷热的平衡调节能力较强，那就完全可以穿长袖透气防晒服跑，完全不用担心胳膊被晒，只用戴一副透气的手套，防止手被晒黑就行了。至于腿，我认为是没必要防晒，晒晒更健康。如果你在意，我建议可以穿跑步压缩袜解决小腿的防晒问题，但不建议穿长裤防晒，今年夏天太热了，穿着短裤跑，散热好，让大腿晒成小麦色也不错啊。

防晒第二条是跑完后，一定要第一时间及时清洗脸部和胳膊。洗澡、洗脸、洗胳膊、腿，一个是洗掉留存的紫外线，一个是降降温，有条件或者愿意的，洗完后脸上再敷上一个补水面膜。看到这，有人会问，面膜用不用先在冰箱里冷藏？我的建议和体会是不用，就用常温的就足够了。敷面膜的目的是及时补水。从中医角度看，脸部行走胃、小肠经等经络，用面膜冰敷对身体并不友好。

防晒第三条，就是在保证睡眠的情况下，尽量早起跑步。晨跑，一个是呼应《黄帝内经》里说过的人要顺从自然的节奏生活，一个是早上的阳光真的很美好——无论是夏天还是冬天，都非常美好，对健康有益。也许有人会说，早上需要睡觉，起不来——晚上可以早睡啊，多数人晚上睡得晚，并不是真的是在做自己喜欢的事——工作也好，爱好也好，而是刷手机，刷短视频等等，你可以早点睡——之前我写的文章强调过，跑步的意义除了跑步本身之外，还是你调整生活规律的一个方式。

做到上面三条，无论是长得黑还是长得白的人，夏天跑步，基本都不用再担心被晒黑的问题。对了，遮挡之前，防晒霜也别忘记抹。