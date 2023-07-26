别让“避暑神器”变“健康杀手”

炎炎夏日，空调成了许多人的“避暑神器”。

但是你知道吗？空调若使用不当，也可能对人的身体健康造成危害。此前有报道称，浙江杭州一男子一回家就哮喘病发作，医生在排除其他诱发因素后，判断与当时气温突然升高、启用空调有关。遵医生“处方”清洗空调后，该男子的哮喘病得到了缓解。

为什么空调不定期清洗会诱发哮喘病？清洗空调时，又有哪些注意事项？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

“清凉家电”竟能让人患病

一些人常常有这种感觉：长时间处于空调房中，就会出现感冒、发烧、头晕、胸闷等症状。这并非一些人“矫情”，而可能是由空调污染引起的。

“空调很长时间没使用或使用一段时间后，在其外罩、过滤网等部位上会积累大量灰尘、螨虫，甚至滋生霉菌。而开空调时，环境一般都是密闭的，这样空调内的灰尘就会通过出风口向室内传播。”北京协和医学院基础学院免疫学系博士、助理研究员蔡孟华向记者介绍，“这些物质通过呼吸道进入人体后会诱发呼吸道反应，使人出现咳嗽、喘息等症状。”

蔡孟华提醒，长期不清洗空调还可能导致空调吹出来的风味道较大，进而引起头痛、头晕、神经衰弱等，对人体健康构成威胁。

另外，空调房里待久了，很多人会觉得干燥，因此会用加湿器增加空气湿润度。殊不知，加湿器也有可能成为人们健康的“隐形杀手”。

“最近出现的新名词‘加湿性肺炎’，就是指因不当使用加湿器造成的一系列呼吸道疾病，包括上呼吸道感染、支气管炎、肺炎等。”北京协和医学院基础学院免疫学系博士徐玉鹏解释道，加湿器及其储水箱若不定期清洗、换水，可能会滋生细菌、真菌等微生物。处于水箱潮湿温暖的环境中，这些微生物会在短时间内迅速繁殖，并随着加湿器喷出的水雾在空气中弥散，其中一些致病菌会通过细小的水滴颗粒进入人的呼吸道和肺部，进而引起咳嗽、发热甚至呼吸困难等症状。

定期清洁空调以防危害健康

避免家用电器变“健康杀手”，需要对它们进行定期清洗。

蔡孟华表示，清洗空调不仅有利于防止空调导致的呼吸道疾病，还有利于提高空调的制冷、制热效率，延长其使用寿命。“一般来讲，空调每年清洗2—3次最为合适。通常是夏天空调开机前清洗一次，空调开机中间时段清洗一次，夏天结束空调关机时清洗一次。”她说，“空调的清洗应该包括空调机体外壳、过滤网、散热片，以及冷凝器和蒸发器等部件。”

蔡孟华补充道，在使用空调时切勿贪凉，一般空调温度调至26—28摄氏度为宜；同时，要注意定时开窗通风，让空气有效流通，减少细菌感染的机会。

此外，加湿器也要定时清洗换水。“加湿器应每天换水，每周清洗，以免细菌滋生，造成室内空气污染。”徐玉鹏表示，“加湿器不宜一直使用，最好不要持续使用超过2—3个小时。”

对于纯净型加湿器，只需定期更换过滤网和蒸发器即可。对于超声波加湿器和电加热式加湿器，首先应先用半干的纸巾或抹布将加湿器的机身清理干净。在外观清洗干净后即可清理加湿器水箱。若加湿器进水口很小，可在水箱中放少量大米和水，拧上进水口的盖加以晃动。在晃动的过程中，大米与水箱内壁会产生强大的摩擦力，进而将水箱里的脏东西去除干净。最后是清理震荡片附近及水箱底部与主机水槽接口地方的水垢，可选择先用白醋将其溶解，然后用棉签擦拭掉。