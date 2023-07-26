压实平台责任，外卖食品莫浪费（网上中国）

外卖员在小区里送货。

新华社记者 程 敏摄

随着中国网络餐饮市场规模不断扩大，外卖用户规模快速增长。网络餐饮平台一头连接千千万万的商家，一头连接亿万消费者。据统计，截至2022年底，国内外卖用户已达5.2亿，网络餐饮平台成为制止餐饮浪费的重要环节。

国家市场监督管理总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在充分发挥平台企业引领带动作用，防范外卖食品浪费，促进网络餐饮行业规范健康发展。记者采访发现，外卖食品浪费现象已经引起多方重视，一些新的做法正在显现效果。

满减凑单、菜量不明、口味不佳等原因造成外卖食品浪费

7月14日中午，烈日高照，北京市朝阳区光华路的写字楼前，外卖骑手进进出出。“工作日午餐高峰集中在11点至13点，这条街写字楼集中，订单量挺大，有时候可以一次接到一栋楼里的三四单。”外卖骑手周东林说。

“满30减8，满50减15，满100减25，膨胀券最高至20元，新用户立减1元，折扣商品0.35折起……”11点左右，在光华路一栋写字楼工作的于涵开始在外卖平台上选择午餐，随意点开一家餐馆便能看见诸多优惠促销信息。

“小炒菜花、麻辣鸭血和一碗米饭一共29.76元，凑不上‘30元减8元’，感觉亏了。再加一碗米饭，只需支付23.76元，反而便宜6元。”尽管知道自己吃不下两碗米饭，但于涵还是选择多买了一碗米饭“凑单”。“现在天气太热，多买的米饭其实没办法带回家晚上吃，只能扔掉。”

今年3月，国家市场监督管理总局在全国范围内部署开展了为期3个月的制止餐饮浪费专项行动。国家市场监督管理总局食品安全总监王铁汉介绍，市场监管部门在调研外卖食品浪费问题时发现，很多消费者在点餐时会多选几份米饭、馒头等单价比较低的商品，以参加满减凑单活动，或者凑单达到送餐门槛减免配送费，往往因此造成餐饮浪费。

外卖菜量标识不明也是造成超量点餐的原因之一。“豆花牛肉、芝士年糕和米饭，约1500克。”正在挑选外卖的辽宁省沈阳市大东区居民温容宁说，“我一个女生，看到重达3斤的单人套餐肯定不会下单，否则一定浪费。但是很多外卖菜品并没有菜量提示，就容易点多。”记者采访时，不少消费者反映，线下点餐时，服务员往往会根据人数给出菜量提示，消费者也可以向服务员详细询问分量、口味等细节，有助于适量点餐。但点外卖时，消费者看不到实物，仅通过菜品照片难以估计菜量。

记者浏览多家外卖平台，发现大多数餐厅在菜品说明中没有标识原料、分量或标识不全，大部分“一人份”“双人套餐”也没有标注菜品具体分量，消费者很难根据个人需要进行评估选择。“虽然不想浪费食物，但有时为了防止不够吃，特别是有朋友一起点餐吃饭的时候，还是会倾向于宁多不少，最后就剩下了。”温容宁说。

此外，因口味不佳、包装破损等原因导致的外卖食品浪费现象也比较常见。天津市红桥区居民沈俊杰告诉记者，自己经常在下班回家的路上点外卖作为晚餐。“就拿今天来说，路上堵车，回家的时候外卖已经放在门口有一段时间了，炸土豆口感很差，确实没怎么吃就扔了。”沈俊杰坦言，“有一次送来的奶茶只剩大半杯，应该是路上洒了，而且密封口已经被动过，我就不想喝了。”

中国社会科学评价研究院院长荆林波表示，餐饮业主动拥抱互联网、加速数字化，提供更加便捷的外卖服务，有利于促进行业发展，更好满足消费者需求，但同时网络餐饮浪费现象也应该引起足够重视，避免浪费。

提醒适量点餐、推荐“小份菜”、优化促销机制等，平台发力事半功倍

“我经常点的面筋最近推出了小份菜，一个人吃刚刚好。以前一个人不敢点的鱼头泡饼、北京烤鸭，最近也有‘点小份饭，一起光盘’的活动，‘一人食’套餐菜品搭配得很不错。”北京市海淀区双榆树街道居民陈佳说，“过去只有适量点餐的提醒，现在给适量点餐提供了更多的‘小份’选择。”

针对消费者反映比较多的“满减凑单”机制，市场监管部门也在积极推动外卖平台企业优化促销机制。比如在点餐订单“满减凑单”页面，主食类餐品替换为可长期保存的鸭蛋、咸菜等预包装小食品，有效避免食物浪费。

这些外卖平台的点滴变化，已经取得一定成效，有助于推动消费者形成文明消费、按需点餐、珍惜粮食的意识，推动餐饮企业选择节约适度、绿色低碳、环保健康的生产经营模式。

抓住平台这个“牛鼻子”，防范外卖食品浪费事半功倍。“监管中，我们发现要充分发挥平台的示范引领作用。”国家市场监督管理总局网监司司长庞锦介绍，市场监管总局指导网络餐饮平台在点餐、提交订单、完成订单等环节全流程设置适量点餐提醒，进一步加强对消费者的引导。积极优化餐品供给结构，设置“小份菜”专区大力推广小份饭菜。建立健全正向激励机制，为参与“小份菜”“小份饭”供应的商户提供流量支持，对消费者下单购买“小份菜”“小份饭”等绿色消费行为给予鼓励性补贴。截至目前，美团、饿了么共销售“小份菜”11.99亿份。

记者调研发现，外卖平台一个小小的机制可以发挥巨大的引导作用。比如，某外卖平台2017年上线让消费者自主选择“需要餐具”或“无需餐具”的功能，截至今年4月，已有超过3.27亿用户使用过“无需餐具”功能，累计减碳超过15万吨。

但如果机制引导不当，负面效果也会通过平台成倍放大。比如“满减凑单”机制，虽然正在不断优化，但仍有消费者因此超量点餐，造成浪费。

专家建议，防范外卖食品浪费必须压实平台责任。监管部门应对外卖平台加强监督引导力度，让其更好地发挥正面引导作用。反食品浪费法明确了网络餐饮平台反食品浪费的法定义务。此次印发的《指导意见》，从优化餐品供给结构、优化餐品信息展示、强化全流程消费提醒、优化平台规则协议等方面提出10项举措，督促头部平台发挥示范引领作用，加强对餐饮服务经营者的引导，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制。“我们将进一步发挥平台示范引领作用，努力推动形成厉行节约、反对浪费的良好风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。”庞锦表示。

餐饮企业、社会组织、消费者多方共同努力，形成网络餐饮新风尚

“过去点烤鸭，都是要一套或者半套。但我们发现外卖用户单人点餐的很多，因此增设了‘一人食’烤鸭。”全聚德集团公司餐饮运营中心总经理王晓珊告诉记者，烤鸭是企业的核心产品，为此专门开发了“一人食”烤鸭套餐，配料的分量也经过精心设计，让点餐客人既能享用烤鸭美食，又避免了浪费。

王晓珊介绍，企业在外卖平台上还增设了价格较低、容易保存的凑单小食。“这样根据平台规则，顾客既能够享受满减优惠又不必多点菜品，以免造成浪费。”

餐饮企业做外卖还要多花心思，避免将线下模式直接照搬到线上。王晓珊说：“近期我们对线上外卖产品进行梳理调整，下架了部分性价比不高、配送影响口感的菜品，上架多款精品菜肴。通过提升菜品品质，给消费者更好用餐体验，也能减少食品浪费。”

防范外卖食品浪费，餐饮企业责任重大。王铁汉介绍，监管部门围绕落实商户主体责任，紧盯突出问题，严格管理要求。督促餐饮服务经营者全面落实反浪费制度措施，自觉将厉行节约、反对浪费纳入生产经营全过程。倡导合理调整菜品分量、规格，推出“小份菜”“半份菜”；优化反浪费提醒提示；向消费者主动提供打包服务，倡导使用可降解打包、外卖餐盒餐具，并推动制定《餐饮业反食品浪费管理通则》等国家标准。

防范外卖食品浪费，还需要社会组织、消费者等多方共同努力。今年初，国家市场监督管理总局指导中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会、中国个体劳动者协会发出联合倡议，倡导要从落实主体责任、增强自律意识、引导合理点餐、优化供餐方式、践行光盘行动等多方面入手，制止餐饮浪费行为，培养节约习惯。

集腋成裘、聚沙成塔，制止餐饮浪费，不可能毕其功于一役。监管部门、订餐平台、餐饮企业、社会组织、广大消费者应共同努力，从身边小事做起，从节约一碗饭做起，从“小切口”做出大文章，共同防范外卖食品浪费，打好厉行节约“持久战”，形成网络餐饮新风尚。