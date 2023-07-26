通过制度创新净化消费环境（市场漫步）

推广消费投诉信息公示，能够减少消费市场信息不对称，更好保障消费者的知情权和选择权

购物前能否查一查商家以往被投诉的情况？出现消费纠纷能否看看商家的调解成功率？掌握这些信息，有助于消费者更好地做出消费决策。国家市场监督管理总局近日公布《市场监督管理投诉信息公示暂行规则（征求意见稿）》，根据这份文件，该局拟将全国12315平台的投诉数据进行类型化公示，目的是通过制度创新净化消费环境、释放消费潜力。

当前，线上线下消费深度融合，消费新业态新模式加快发展，为消费者提供了更多的消费选择。与此同时，消费者仍面临一定程度的信息不对称，在消费决策过程中需要更多真实信息作参考。专家表示，推广消费投诉信息公示，能够促使更多消费纠纷化解在源头和萌芽，让消费者没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

消费是我国经济增长的重要引擎。上半年，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%。今年以来，各地各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，积极出台促消费政策，完善消费体制机制，多措并举保障好消费者合法权益，不断激发消费潜力，促进消费市场持续回暖。向社会公开消费投诉信息，能够进一步改善消费环境，提振消费信心，更有力地促进经济恢复向好。

向社会公开消费投诉信息，可以通过强化信用约束和激励两方面作用，提升经营者诚信意识和守信水平，从整体上改善消费环境和商品服务质量。消费者自主选择是市场公平竞争和高质量发展的内在动力。通过消费投诉公示，把分散的投诉在全国范围内统一公示，能够减少消费市场信息不对称，更好保障消费者的知情权和选择权，进而促进全国统一大市场和高标准市场体系建设。

特别需要注意的是，消费投诉信息公示并不是企业“黑榜”，企业市场份额较高、交易量较大，往往发生消费纠纷也比较多。消费者不要单纯关注投诉数量，更要关注经营者对待消费者的态度，以及处理消费纠纷的效率。相关企业只有积极回应消费者投诉、积极处理消费纠纷，才能不断实现提质升级，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

消费一头连着经济，一头连着民生，承载着人民群众对美好生活的向往。良好的消费环境是提振消费信心、促进社会消费的重要一环。持续优化消费环境，推动居民消费扩大和升级，让千家万户的生活变得更美好，就能进一步发挥消费对经济增长的基础作用，推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年07月26日 19 版）