积极发挥首店经济促消费作用（消费视窗·探寻市场新亮点）

天津市梅江环宇城于近期开业，聚焦“首店经济”，引进233家门店，联合优质品牌商户举办促销活动。

尉迟健平摄

北京市三里屯太古里商圈引入品牌首店和旗舰店，吸引不少市民前来打卡、购物。

苏卫忠摄

恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。以供给侧提质升级激发需求侧更大潜力，首店经济作用凸显。从全国首店、区域首店、城市首店到新概念店、设计师品牌店，首店通过在产品、服务、业态等多个维度的创新，为消费者提供了更好的消费体验，推动消费潜力释放，成为各地扩内需、促消费的重要抓手。

新体验创造新需求，形成新的消费增长点

拾级而上，一栋玻璃幕墙的门店映入眼帘，通透敞亮。店里店外，数十张小圆桌摆放整齐，桌上一壶茶，几盏茶杯，茶盘里盛着精致的小点心，人们围桌而坐，十分热闹。这是位于重庆九龙坡区谢家湾街道万象城北区的一个消费场景。

这家商铺是创立于深圳的中国原创纯茶品牌。端午节前夕，重庆万象城北区开门迎客，70余家城市首店正式对外营业，这家茶饮店便是其中一家。“我们有108种茶，欢迎来品尝。”店长徐露迎上来，满脸笑意，“生意火爆的时候，一天接待四五百人。”

记者了解到，开业仅一个月，万象城的70余家首店销售额便达到了4500万元。

截至目前，重庆已累计引进国际国内知名品牌超1100个、品牌首店超300家。

现在，随着市场环境、消费行为的深刻变化，大型购物中心面临全新的发展机遇，传统以商品销售为核心的经营模式受到挑战。面对消费者休闲、娱乐、社交等需求，大型购物中心要突破传统模式，创新消费场景，优化市场供给，改善消费体验，将文化、旅游、展览、娱乐与购物结合，打造出能够满足消费者需要的多重经营空间，努力实现多方共赢、共同发展。

近年来，以提供新供给为特点的首店经济在全国各地持续升温，以稀缺性和新鲜度满足了人们个性化、多元化的消费需求，为激发城市商圈活力、释放消费潜力提供了新动能。

周日晚上6点，江苏南京新街口商圈的金鹰购物中心8楼，“火炉家”烤肉店的门口已经排起了长队。

店长章炜跑前跑后协助引导客人、安排桌位。“您前面还有十来桌，不如先到商场里逛一圈，关注二维码就可以看到排队情况……”从下午4点正式供应晚餐，一直到晚上9点最后一桌客人进店，该店当晚总共有326人进店消费，21桌台面平均翻了5轮，总营收超过5万元。

这家“火炉家”是今年4月30日刚开出的江苏首店。章炜介绍，从开业第一天起，消费就很火爆，特别是周末和节假日，中午和晚上加起来，客流量常常超过600人，每个月销售额增幅达到25%。

南京市商务局相关负责人介绍，今年以来，南京共开出190家首店，其中1家全球首店、1家亚洲首店、5家中国首店、76家江苏首店，其中一半是餐饮类，还有美妆类、服饰类、零售类、文化娱乐类等，主要分布在新街口、百家湖、元通三大商圈。

“首店带动了消费增长。今年上半年，南京市社会消费品零售总额达4357.5亿元，同比增长8.9%，高于全国0.7个百分点。这些首店所在的商业载体，营业额增幅都在两位数。”南京市商务局流通业发展处副处长苏炜告诉记者，各大商场在引进首店时，注重特色化、差别化发展，例如在新街口商圈，金鹰国际商城侧重餐饮类，新街口百货商店侧重生活类，德基广场侧重美妆类。各大商圈通过招引不同赛道的“首店”，在全市形成“百花齐放”的局面，不断培育消费新热点。

突出特色、创新业态，提高供给水平和质量

随着互联网和电子商务的快速发展，越来越多的消费者选择在网上购物。这使得传统实体店面临巨大压力。尽管如此，实体店仍然有充分的生存空间和发展机会。与线上购物相比，实体店能够让消费者亲自感受商品或试用产品，并直接获得售后服务，这种面对面的交流和亲身体验是无法通过网络实现的。这种体验一旦和首店结合，就会进一步放大对消费者的吸引力。

“你好，3双运动鞋打折下来，一共是1816元，请到这边刷卡。”周六晚上7点多，位于江苏无锡市惠山区天一新城的悦尚奥莱华灯初上，商场内，某运动品牌无锡首家直营旗舰店的消费者络绎不绝。

正在结账的顾客吴先生介绍，在抖音和小红书上看见这家店评分高，暑假里打算带孩子出去旅游、运动，便来给全家选购运动鞋。

“购物体验很好。”吴先生说，约1400平方米的店铺里，装修设计动感炫酷，品类齐全新潮，促销活动折扣力度大，甚至店内营业员还“变身”运动员——满满的运动风让人跃跃欲试。

无锡悦尚奥莱副总经理张锦平告诉记者，这是该运动品牌今年4月20日新开的首店，开业后单月销售额超2000万元，进店客流12万人次。

自去年9月开门迎客后，无锡悦尚奥莱已引进国内外知名品牌600余个，其中无锡首店116家，惠山首店215家。占总量超50%的首店，提升了业态，令其迅速成为消费新地标，今年“五一”假期日均客流突破10万人次，上半年销售收入近8亿元，其中，首店占六成。

在张锦平看来，招引首店，要突出“新颖”“特色”“稀缺”。这家运动品牌首店，既是具有行业号召力的头部企业，又是大众熟知的运动品牌，在推动其他品牌跟进和吸引消费者方面两者兼具。同时，这家首店从店铺装修、门店服务、产品结构等方面都与奥莱的市场定位相结合，精心设置，为消费者带来新鲜体验。

除了引进品牌首店，各地也在积极创新，探索新业态。

在重庆江北区观音桥CIC天和里购物中心，有这样一家集合店——深圳免税·全球购线下体验店，店里各类化妆品、酒水等跨境优品琳琅满目，让人目不暇接。

“消费者通过现场扫码，线上下单，商品从下单到海关放行，最快仅需3分钟。”该店负责人韦锐峰说，这家首店采用了跨境电商零售进口“线上+线下”融合发展新模式，不仅满足消费者对进口商品“可见、可触”的需求，还大幅提升消费者购物体验，丰富了消费业态，激发了市场活力。

优化服务和环境，助力首店经济持续发展

发展首店经济，促进消费增长，需要聚焦首店引进、培育、建设等各个环节，形成发展合力。

重庆以创建国际消费中心城市为契机，实施消费品牌提质拓展行动，聚力发展首店经济、品牌经济，吸引国际中高端消费品牌落户。各区县立足当地发展特色和资源禀赋，出台支持政策。渝中区不仅在行政审批、活动场地等政策规范及标准限制方面提供绿色服务通道，支持国际知名品牌来渝开设品牌首店，还鼓励大型商业综合体集中引进品牌首店，形成集聚效应。

对于众多首店而言，落户重庆除了看中当地的消费市场潜力，也有优质营商环境的助力：食品安全许可证一周就办下来了，营业执照送货上门……

南京出台《关于促进首店经济发展的若干措施》，推出三方面8条政策措施。包括：构建“首店+”功能体系，推动文商旅创产业融合发展。拓展多元渠道，加强宣传力度，积极推广新进入南京的品牌首店、旗舰店、创新概念店和首发、首秀、首演、首赛、首展活动。

苏炜介绍，南京将在两年内发展3家高能级的商业载体，培育吸引首店的土壤，通过“政府+载体+品牌”的合力，共同助力首店落户。下一步，将通过“南京消费发布”等平台以及消费节能活动，为首店推广引流，并积极探索“首店+”概念，通过新店开业、新品发布，做足首店文章。

专家表示，商业品牌选择一座城市开设首店，就是向这座城市的营商环境投下“信任票”。主动服务“首店经济”落地，无锡推出多项服务举措：加强“事前服务”，畅通证照两办“快车道”，通过云指导、集中指导等方式提前介入，最大限度减少企业开办时间和运营成本；上门“对接服务”，提供证照代办、一对一指导服务，提升准入便捷性、服务有效性、监管精准度，全方位提升服务质效。

搭建协会平台、建立城市间互访、“组团式”招引外地品牌，也是引进首店的重要举措。今年5月举办的“苏州首店经济发展大会”上，举行了上海、苏州、成都商协会首店经济战略合作签约仪式和重点项目合作签约仪式，还进行了商业载体推介及首店品牌路演。

“坚持做好服务，不断优化营商环境，推动首店经济不断焕新，才能放大品牌特色，充分释放首店魅力，让日益繁荣的首店经济为城市发展注入新活力。”重庆市商务委相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年07月26日 19 版）