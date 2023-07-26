适老化改造 提升幸福感（产经观察）

河北石家庄市公交10路“敬老示范线”，车长正在帮助老年人上车。

樊连贵摄

家庭内放置的可折叠洗澡椅。

彭 星摄

福建福州市鼓楼区安泰街道的志愿者指导老人使用智能手机。

谢贵明摄

习近平总书记指出：“我国已经进入老龄社会，让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望。”

近年来，各地区各部门以适老化改造为抓手，积极打造老年宜居环境，老年人的获得感、幸福感、安全感不断提升，老年友好型社会建设迈出积极步伐。适老化改造主要开展了哪些工作，取得了哪些成效？记者进行了采访。

——编 者

通过改造提升家庭环境安全水平

增加居家适老化产品

本报记者 丁怡婷

【镜 头】

“来，进屋瞧瞧。”在北京海淀区蓝旗营小区，84岁的靳奶奶带着记者走进适老化改造后的家。推开卧室门，首先映入眼帘的是一把高约80厘米的床边据置扶手，底部是一块长78厘米、宽44厘米的固定钢板。

老伴秦爷爷最满意这个物件：“现在有了它，起夜上下床可以扶着支撑，睡觉时不小心滚到床边它也能挡住。”

据介绍，老年人的摔倒一半以上是在家中发生的，其中无扶手、有门槛、地面不防滑等居家环境因素造成跌倒的比例达八成以上，自身身体因素仅占小部分。靳奶奶告诉记者，她曾被两三厘米高的门槛绊倒，摔得手部骨折。如今，门槛处、转角处、马桶边的一根根木扶手，为二位老人提供了“安全助手”。

看似简单的扶手，也有不少设计讲究。参与适老化改造的工作人员景文欢介绍，木质材料防滑舒适、背后的凹槽易于抓握，淋浴间L形扶手的竖向部分便于老人站立时抓扶、横向部分便于使用沐浴椅的老人站起时撑扶，“此外，为了让大拇指和中指稳稳握住，扶手直径通常在32毫米至36毫米之间，高度通常到老人的髋骨位置。”

小改造带来大便利。淋浴间增添的一张洗澡椅藏着不少“小心思”：4个角安装吸盘脚垫，遇水更牢固，防滑又耐用；坐垫采用抗菌防霉材料，配有排水孔，健康舒适；折叠后厚度只有15厘米，节省了空间。玄关处则设置了一张换鞋凳，圆弧设计的扶手避免磕碰，一侧带有凹槽便于放置拐杖。“以前换鞋是‘金鸡独立’，现在省力多了。”靳奶奶说。

截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿人，九成以上老年人选择居家养老。实施居家适老化改造，是积极应对人口老龄化、促进健康老龄化发展、满足老年人对美好生活新期待的重要保障。

住建部科技与产业化发展中心城市建设与更新处处长田永英认为，居家适老化改造最为突出的作用是能够有效提升环境安全水平，预防老年人跌倒受伤等事故发生，同时减轻照护负担，节约因跌倒等事故造成的医疗照护开支等。

近年来，各地各部门持续推动居家适老化改造，改善设施、改进服务：民政部等部门提出“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造；上海支持建立全市统一的家庭环境适老化改造平台，对符合条件的对象予以补贴；重庆在基层社区持续开展助餐、助浴、助医“三助”行动，加快家庭养老床位建设试点和居家适老化改造……

目前，我国居家适老化改造还处于起步阶段，覆盖面有待提高。“社会对于适老化改造的认知还不够充分，市场需求有待激发；此外，还存在适老化产品供给不足，以及适老化企业数量少规模小、专业人才队伍缺乏等问题。”北京安馨康养产业投资集团董事长鄂俊宇建议，下一步应着力推动居家养老用品、智慧终端产品、家政服务、康复医疗等相关产业发展。田永英认为，居家适老化改造应当从政府兜底保障为主向多元参与的可持续建设发展模式转变，从保障基本养老需求向满足老年人全生命周期多元化需求转变，从重养老设施建设向适老化设施与服务融合互补转变。

专家表示，我国还可从两方面借鉴国际适老化改造经验：一是健全的实施机制和经济补贴政策，二是针对不同身体行为能力、不同经济水平的老年人研发相应改造技术措施，形成指导技术手册、图则。前一方面，江苏苏州市已经探索实行了“政府补一点、家庭掏一点、企业让一点”机制，细化出四大类12种补贴家庭类型，按改造总费用划分梯次，政府部门分别给予40%至100%的补贴，每户最高补贴3000元，推动适老化改造“改得起”。后一方面，日前住房和城乡建设部发布了《城市居家适老化改造指导手册》，将改造内容分为基础型、提升型两类，提供系统、简单、可行的改造方案和技术路径，下一步将指导各地扎实推进、加快落实。

1万余个公共汽电车站台完成适老化改造

提升适老化出行服务水平

本报记者 韩 鑫

【镜 头】

上午9点，河北石家庄市交通早高峰刚过，今年68岁的曹小蔷阿姨来到家门口的公交站台候车。从棉七小区坐6站到益友百货采购，是她退休后的日常“必修课”。

“请注意，开往小谈村的10路公交即将进站。”随着一声智能语音播报，曹阿姨从站台上的爱心座椅起身。不一会儿，一辆标有“适老示范线路”的新能源公交车在距离站台约两指宽处稳稳停靠。曹阿姨微微一抬脚，便轻松迈入车厢。

“以前台阶多，最怕上下车。现在地板跟站台平齐，车上的爱心便民袋里还备有老花镜、应急药，方便又贴心！”曹阿姨说话的工夫，驾驶舱里传来司机的提醒：“坐稳、扶好，我们准备出发啦。”

同样的线路，不同的体验。“综合分析上百条公交线路及客流数据，我们优先选取10路公交作为示范线路进行适老化改造。”石家庄公交集团运营管理部部长王志辉告诉记者，这条线路不仅串联起多个休闲健身、购物中心、医院养老等老年人高频活动场所，老年群体出行占比更是达到日均客流的近30%。

适老化，改什么？硬件升级是第一步。引入低地板、低入口一级踏步纯电动公交车，设置轮椅摆放区，让老年人上下车更便利；沿途公交站牌采用“大字版”，便于老年人快速识读。软件服务也同步跟上：针对老年乘客行动迟缓等特点，组织专项培训，推动驾驶员驾驶更平稳、服务更优质。

“自去年10月底适老化线路开通运行以来，老年乘客的出行体验不断提升。”石家庄交通运输局有关负责人表示，将以公交为抓手持续提升适老化无障碍交通出行服务，力争今年在全市新打造16条适老化线路。

交通运输部数据显示，2022年以来，全国共完成1万余个城市公共汽电车站台适老化改造，新增及更新低地板及低入口城市公共汽电车超过1.8万辆，打造3200余条敬老爱老服务城市公交线路。此外，45个开通运营地铁的城市共4000余座车站，已全部实现地铁上下车无障碍渡板全配备。

交通环境不断优化的同时，出行服务也在持续提升。“一键叫车”服务更加普及，目前已有近300个城市上线网约车“一键叫车”服务，累计为超1100万老年人乘客提供服务7900余万单。全国130余个地级及以上城市开通95128约车服务电话，巡游出租车电召服务能力持续增强。截至今年6月，北京、广州、深圳、西安等28个城市已通过热线电话、公众号等方式开通城市轨道交通“爱心预约”服务。

“我们将持续提升交通运输适老化出行服务水平，让更多老年人共享交通运输改革发展成果。”交通运输部运输服务司有关负责人表示，下一步将指导各地扩大出租汽车电召和网约车“一键叫车”服务覆盖面，推动城市客运无障碍设施设备更新改造，开展城市轨道交通“爱心预约”乘车服务。同时，推动完善交通运输领域适老化无障碍标准体系，研究制定城市公共交通等领域适老化和无障碍标准规范，进一步强化适老化出行资金、用地、设施、价格、服务等方面支持政策。

1735家网站和手机APP完成适老化改造并通过测评

完善数字技术适老化标准规范

本报记者 刘温馨

【镜 头】

“输入手机号，出租车就来了，老灵额！”家住上海徐汇区的陆闻武大爷今年67岁，搞不定电子支付，也不会用叫车软件，之前出行只能坐公交或请家人帮忙叫车。如今，小区里的“申程出行一键叫车智慧屏”帮了大忙。

一键定位，无需打字，叫车后不到10秒钟，屏幕上自动弹出了接单出租车的车牌号、当前位置和预计到达时间。陆大爷手机上也同步收到短信，上面显示了出租车司机的电话。

两分钟后，车就开到了家门口，“非常方便，我们楼里的老年人都爱用。”陆大爷说。目前，“申程出行一键叫车智慧屏”已累计完成超过700个点位建设，被不少上海老年人称作“打车神器”。

“以前出门总是忘带钥匙，现在家里装上了智能指纹锁，再也不用担心了。再像智能手表，有定位功能，还能报时提醒吃药。”陆大爷感慨，进入数字时代，老年人可以和年轻人一样享受到科技带来的便利。

“有了智能手机后，自己就开始琢磨怎么把字号放大、如何语音输入、在哪里查银行卡余额，慢慢也熟练了起来。”陆大爷期待着，将来市场上多出现一些专门为老年人研发的产品、功能，“让我们老年人也能乐享数字新生活。”

语音播报、远程协助、方言识别……近年来，工信部等部门指导组织相关企业聚焦出行、购物、通信等与老年人日常生活关联的高频服务场景，深入推进数字技术适老化改造，取得一系列成效。

互联网应用更好使。工信部已指导1735家老年人常用的网站和手机APP完成适老化改造并通过评测。今年4月，首批优秀改造案例公布：老年人常用APP的“长辈模式”页面简洁、操作简单，禁止任何诱导类广告插件；创新推出5G视频客服尊老专线、AI智能看护、方言识别等数十项特色助老功能；三大运营商承诺，65岁以上老年人拨打客服电话时，将不再需要经过语音菜单，可直接进入人工客服服务。

适老化产品更多元。工信部持续完善适老化标准规范体系，针对手机、彩电等智能终端产品的屏幕显示、音频控制、远程辅助等适老化功能，明确了具体技术要求。持续引导企业开发简便易用的智慧健康养老产品。目前市场上热销的智能老年手环、智能监护腕表等可穿戴设备，可实现一键紧急呼叫、跌倒预警、健康监测等相关功能。

让老年人能用会用智能产品。近年来，工信部指导企业组建志愿团队，为220万老年人手把手辅导、面对面讲解如何使用智能产品。同时，还组织编制了通俗易懂的数字技术教学视频，提升老年人群体感知。

数字技术适老化是一项长期任务。“我们将持续提升互联网应用适老化水平，有效解决老年人群体面对智能技术‘不能用’‘不好用’‘不会用’等难题。”工信部有关负责人表示，下一步将重点推动数字技术适老化在旅游出行、金融服务、智慧养老等跨行业融合应用标准研究；着力提升适老化产品服务供给质量，鼓励相关主体建立数字技术适老化创新协作机制，推动一批适老化数字技术实现共建共享、专利开放；进一步提升适老化产品服务体验，重点到农村、乡镇和欠发达地区一线开展智能技术宣传推广和应用教学。

《 人民日报 》（ 2023年07月26日 18 版）