还在任性吃？这些饮食建议对老年糖尿病患者很重要

今年7月24日至30日是全国老年健康宣传周。随着老龄化社会的来临，老年群体的健康问题也成了社会关注的热点。近年来，我国老年糖尿病人群增长迅速。

武汉大学人民医院（湖北省人民医院）光谷院区内分泌科主任高凌在接受人民网记者采访时介绍，糖尿病是由于胰岛素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高为特征的代谢病。老年糖尿病是指60周岁新发或者有糖尿病病史的患者，主要临床表现是多饮、多食、多尿、乏力及体重减轻。

“糖尿病患者一定要把血糖控制好才能避免并发症，对老年患者来说，不仅要治疗高血糖，更要避免低血糖，有时候一次低血糖就可以致命。所以，老年人控制血糖宁高勿低。”高凌提醒，糖尿病患者常伴有脂肪、蛋白质代谢异常，长期高血糖可引起多种器官，尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或器官功能不全或衰竭，甚至致残或者过早死亡。糖尿病常见并发症包括卒中、心肌梗死、视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病足等。

近年来，我国老年糖尿病患者增多，其医学营养治疗原则是量入为出、量体择食。高凌表示，但还有很多糖尿病患者管不住嘴，存在过度营养问题，导致病情加重。此外，也有部分老年人为改善血糖、血脂、血压等指标，选择吃素或吃得很少，指标下来了，但身体又出现了其他问题。

“控制饮食是所有糖尿病患者必须坚持的辅助治疗方法。轻型病例以食疗为主即可收到好的效果。中重型患者也必须在饮食疗法的基础上，在医生的指导下合理应用药物疗法。”高凌说。

针对老年糖尿病患者的营养治疗，高凌建议，老年糖尿病患者身体中肌肉含量较低，应适度增加优质蛋白质的摄入，同时辅以阻抗运动避免肌少症；老年糖尿病患者容易发生低血糖，碳水化合物可以快速分解供能，也可降低药物治疗中的低血糖发生风险；多摄入高膳食纤维的食物，增加饱腹感，减少血糖波动；应避免过度限制能量摄入，强调合理膳食、均衡营养；老年患者容易发生营养不良，因此老年糖尿病患者要尽早且定期去医院评估自身的营养状态，做到早发现、早干预。

“另外，有的糖尿病患者认为自己不能吃任何水果，有的患者认为水果中的糖是果糖，可以敞开吃，这都是不科学的。”高凌说，水果里除了糖之外，还有膳食纤维和天然维生素等营养物质，因此，吃水果要适量，要选对品种。糖尿病患者可随餐摄入一些水果，不宜多吃，同时将水果的热量用于抵消餐时摄入的碳水化合物的热量。如果无节制地大量摄入水果，会造成餐后高血糖。

“糖尿病患者需戒烟限酒。吸烟可影响胰岛素正常发挥作用，显著增加心脑血管疾病、神经病变、眼病、肾病等风险。”高凌提示，肝脏是调节血糖的器官。一些老人有饮酒的习惯，但长期饮酒会造成肝损伤，严重者会造成酒精性肝炎、肝硬化，都会不同程度影响肝脏调节血糖的功能。糖尿病患者如果大量、长期饮酒，会对病情带来很大危害。如果老年人不能立即戒酒，一次饮酒量不应超过白酒一两、红酒三两（每周不能超过一次）。如果有充分证据显示有明显的脂肪肝或肝功能损伤，应立即戒酒。