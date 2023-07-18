完善农村订单定向生职业发展通道 为基层“留住人才”

“我有几次可以离开基层发展的机会，但我选择留下来，我认为在基层也有我们发展的一片天地。”贵州省遵义市凤冈县琊川镇卫生院副院长李田书说。他的另外一个身份是农村订单定向医学生，自2018年毕业以来，他一直在家乡所在的乡镇卫生院工作。他所说的话，代表着众多农村订单定向医学生的心声。

7月10日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、贵州省卫生健康委联合主办，遵义医科大学附属医院承办的“农村定向医生能力提升工程贵州省试点工作启动会暨线下培训班”在贵州省遵义市召开，1300多名正在基层履约服务的定向生参加了培训。李田书作为学员之一参加了这次培训，活动现场他与不少以往只能在教材上看到名字的专家进行了面对面的交流与学习。

培训会现场

来自乡村 学成之后服务乡村

《关于开展农村订单定向医学生免费培养工作的实施意见》提出，从2010年起，在高等医学院校开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。

“以前我家乡交通不是很便利，即使购买一些普通药物也需要两三个小时路程，那个时候看病真挺难的。”在谈及为什么会选择报考农村订单定向生时李田书介绍说，由于当初家庭经济条件比较差，且家乡医疗资源较为匮乏，在报考大学时他选择了农村订单定向医学生，并在毕业后回到了家乡所在的乡镇卫生院进行履约服务，希望能为家乡医疗服务建设贡献一份力量。在履约期满后，尽管有多次可以到上级医院学习、工作的机会，但他依旧选择留了下来。对于这一选择，李田书解释道：“村民的信任是我留下来最大的动力，每当患者经过治疗逐渐好转恢复健康的时候，就是我最幸福的时刻。”

作为当地卫生院的副院长，李田书长期通过书籍和线上付费教育平台进行继续教育学习，持续提升自己的专业能力和医疗技术。“以前在学校学习的专业知识能够对一些常见病、多发病进行处理，但我还想继续学习，以身作则，在院内树立好终身学习的榜样，从而带动卫生院整体医疗服务能力的提升。”李田书说。

送去关爱 助力提升服务能力

随着农村订单定向医学生免费培养工作的开展，越来越多的农村订单定向医学生完成了学业，开始在农村进行履约服务。

中国医师协会全科分会名誉主委杜雪平

中国医师协会全科分会名誉主委杜雪平说，农村订单定向生项目开展十余年来，一大批农村订单定向生在基层履约服务，为基层医疗发展贡献了重要力量，尤其是在助力抗击新冠肺炎疫情期间，他们也为基层抗疫发挥了重要作用。“此次活动的开展不仅仅是要关注定向生能力的培训，更多地是为定向生送去关爱”。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平

“由于基层医疗卫生服务条件比较差、农村订单定向医学生薪资待遇以及发展通道不畅等问题导致了部分学员的流失以及违约情况。”国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平说，农村订单定向生缓解了基层地区尤其是乡镇卫生院缺少高质量医生的问题，这也是加强基层医疗卫生服务体系建设中的重要举措。为更好地关注农村订单定向生群体，为他们提供相关保障措施及服务，进一步提升定向生在农村履约积极性，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心开展了此次“农村定向医生能力提升工程”，并选择河北、河南、贵州、广西作为试点地区。“从试点开展的情况来看，培训大大激发了定向生扎根基层的积极性”。

留住人才 完善职业发展通道

持续的职业培训和完善的职业发展通道可以为基层留住医疗人才提供助力。

“不少定向生在结束规范化培训回到农村履约时会产生心理落差。”杜雪平说，农村医疗卫生需求与城市存在一定的差别，尤其是在儿科、妇科等方面，由于农村居民健康意识薄弱，更需要接受过专业、规范化培训的医务工作者进行专业的健康指导。但与城市社区卫生服务机构全科医生相比，农村乡镇卫生院的医生继续教育和培训的机会比较少，进一步开展继续教育培训，满足订单定向医学生个人继续教育学习需求尤为重要。“人才问题是乡村振兴中的重要内容，要完善农村订单定向医学生未来职业发展通道，提升他们的获得感，感觉到自己有价值、被需要，是帮助基层留住人才的关键”。

遵义医科大学全科医学院副院长肖雪一直积极推进贵州省农村订单定向医学生相关工作，帮助农村订单定向生树立职业发展意愿，也为他们进行职业规划指导。她认为，要进一步提升基层全科医生岗位的吸引力，不仅要关注个人待遇，更要关注教育、文化等综合配套设施和资源，提升职业获得感和生活幸福感，让他们愿意留下来。“到了基层，他们会发现很多问题，根据这些问题逐一梳理，比如医院信息化系统薄弱，电子病历是短板，医疗服务技术患者不满意等等，通过他们三到五年的努力，乡镇卫生院确实发生了翻天覆地的变化，医院业务量、业务收入都得到了突破，他们找到了自己的方向和定位，不断把医生送出去学习新业务回来开展，逐渐形成了一只带不走的医疗队”。

“让基层能够‘留住人才’的核心在于进一步完善激励措施，要坚定、持续地为他们提供帮助。”杨爱平说，不仅要提升农村订单定向生的福利待遇，更要进一步完善职业发展通道，提升个人专业能力以及职业获得感。“未来我们希望进一步扩大培训专家团队规模，搭建更多线上交流平台，让更多定向生可以无障碍的与专家进行交流”。

目前，遵义市凤冈县琊川镇卫生院陆续有新的定向生进行履约服务。作为前辈李田书也格外关注他们的发展和职业规划方向，为他们提供外出学习、培训的机会，并在待遇方面给予一定支持。“我会在他们规范化培训前与他们进行沟通，让他们更好地了解当前卫生院的有哪些需求，让他们在规范化培训期间重点掌握学习，并选自自己擅长的专业方向，依据个人特色制定不同的个人发展规划，提升他们的职业获得感。”李田书说。（周璨晨）