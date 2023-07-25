跳舞时不当“下腰”可能致截瘫 康复科专家提示

暑假期间，不少家长把孩子送到舞蹈培训机构接受集训。厦门大学附属第一医院康复医学科主任医师倪国新对记者表示，儿童练习舞蹈虽然好处多多，但需要注意的是，下腰、压腿等动作存在一定的危险性，严重的甚至会导致截瘫，在练习过程中要谨防脊髓损伤。

为什么下腰容易引发脊髓损伤？

在日常接诊中，倪国新发现，很多脊髓损伤属于无骨折脱位型脊髓损伤，这是一种特殊类型的脊髓损伤，外力作用导致了脊髓损伤，但X线片或CT等影像学检查中显示无脊柱骨折、脱位表现。正因为这个特点，无骨折脱位型脊髓损伤很容易被漏诊、误诊，从而给孩子留下终生遗憾。

倪国新表示，国内研究显示，无骨折脱位型脊髓损伤占到儿童创伤性脊髓损伤的19%～34%，其中4～7岁患儿主要是因为学舞蹈时练习下腰动作导致，以女童为主。

“这主要是因为儿童脊柱的延展性较强，而脊髓的延展性较差。”倪国新说，在练习下腰动作的过程中，脊柱纵向牵拉，可能引起脊髓缺血性损伤。反复下腰时，可能导致脊髓的小血管损伤或栓塞等，出现脊髓缺血、脊髓牵伸。

如何预防儿童脊髓损伤？

“脊髓损伤是灾难性的，目前没有治愈的有效措施。”倪国新向记者强调，不推荐10岁以下儿童参加舞蹈下腰训练等反复或持续过伸脊柱的运动。

倪国新解释，一般情况下，当儿童小于10岁时，可限制椎体侧向及旋转的钩突尚未发育完全，胸椎椎管矢状径及横径较窄，且脊髓内、外动脉吻合支少，轻微外力作用如舞蹈练习中的腰部后伸、扭转、前屈等动作，可向脊柱施加一个纵向牵引力，使脊柱胸段及腰段过伸，超过脊髓拉伸极限，容易造成脊髓缺血损伤。

倪国新建议，如果需要开展舞蹈下腰训练，家长可以先带孩子进行健康体检，有隐性脊柱裂、脊髓拴系综合征等脊柱先天异常的儿童，最好不要下腰。在练习下腰动作前，要充分热身、科学训练，并随时评估，坚持循序渐进原则，避免做超出脊椎弯曲安全范围的动作。

怀疑脊髓损伤，如何避免二次损伤？

倪国新表示，因练习下腰动作受伤的患儿，绝大多数并不会直接出现瘫痪的情况，而是先出现腰部、双下肢的麻木、疼痛、酸胀、无力等不适，之后逐渐发展到不能活动。“无骨折脱位型脊髓损伤一般仅在MRI上存在异常信号，患儿受伤当天即可表现出脊髓水肿，后期会出现不同程度的脊髓萎缩。”

如果怀疑发生了脊髓损伤，如何合理科学应对呢？倪国新建议，如果出现疼痛、麻木、无力等神经症状，一定要马上停止练习，原地平躺，拨打急救电话。

倪国新提示，切记不可继续练习舞蹈，或者家长背着、抱着孩子送医。因为脊髓损伤后处理不当，可能导致二次损伤，加重病情。如果是自行送医，一定要注意保持脊柱成一条直线，或利用门板之类的工具进行转运。

“脊髓脊柱受伤后8小时是治疗黄金期，一定要及时就医。”倪国新说。（图片由实习生任丹妮制作）