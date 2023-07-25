一种脱醇葡萄酒有望改善老化皮肤

根据一项新研究，与喝不含多酚饮料的女性相比，每天喝两杯脱醇玛斯克汀葡萄酒的女性在皮肤弹性和保湿性方面有显著改善。7月22日至25日在波士顿举行的2023年美国营养学协会年会上，美国研究人员公布了这一发现。

玛斯克汀葡萄原产于美国东南部，通常用于酿酒。之前的临床试验表明，在玛斯克汀葡萄酒中发现的多酚类物质可以帮助减轻炎症和氧化应激。

在这项研究中，研究人员招募了17名年龄在40岁至67岁之间的女性，并随机分配她们喝脱醇葡萄酒或安慰剂饮料（不含多酚）。参与者连续六周每天饮用300毫升（相当于两杯葡萄酒）的指定饮品，休息三周，然后切换到相反的饮品再喝六周。

团队在研究开始时和每六周结束时测量了参与者的皮肤状况以及炎症和氧化应激的标志。他们发现，饮用玛斯克汀葡萄酒显著提高了皮肤弹性。此外，喝葡萄酒与皮肤表面水分损失的减少有关，这一测量表明皮肤有了一种更有效的屏障来抵御损害。但研究人员没有发现皮肤上皱纹的数量有任何显著差异。

这项研究是科学家首次在随机临床试验中研究非酒精葡萄酒对皮肤健康的影响。团队将这种有益的影响归因于一种名为多酚的化合物，与其他红葡萄酒品种相比，玛斯克汀具有独特的多酚特征，这可能会改善中老年女性的皮肤状况，特别是在改善皮肤弹性和水分流失方面。