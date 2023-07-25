大暑来啦 趁暑化湿解冬病

大暑是二十四节气中的第十二个节气，也是夏季最后一个节气。此时乃是一年中最热的时节，也是阳气最盛的时节。今天，医生就针对虚寒体质和寒湿体质的人，推荐祛除阴寒化解湿气的养生方案。

借暑热之阳补阳气

大暑是全年阳气最盛的时节，虚寒体质的人可以利用“伏天”阳气旺盛的势力，以及夏季阳盛则腠理开，宜于药物渗透吸收而充分发挥药效的有利条件，进行三伏贴治疗。一方面能增强机体抵抗病邪能力，另一方面又有助于祛除阴寒之病邪，从而达到治疗或预防冬季易发生或加重的呼吸系统及风湿免疫等冬病的目的。

多出点汗温阳利湿

俗话说“有钱难买六月泻，泄出旧病和寒邪”，农历六月正是此时。此处的泻，是疏泄、疏通的意思，是指出汗。这句话说的是三伏天要适当出出汗，帮助身体气血运行，把体内更深层次的寒和湿排出去。特别是寒湿体质的人，不要总躲在空调冷气中，错失了人体一年当中排病的最佳时机。

送你3个“微汗”养生法

晒背 中医认为后背属阳，胸腹属阴。督脉和足太阳膀胱经主要经过背部。晒背可以让太阳的阳气和背部的经脉相接，为我们提供强大而充足的能量，将湿性阴邪祛除。

晒背时一定要注意防晒，可以提前擦好防晒霜，其间还可以喝点莲子芯和菊花泡的水，用来去心火、肝火。

提示大家，每个人身体耐受情况不同，若是出现头晕、大汗淋漓、胸闷不适，可能就是中暑了，要马上停止，必要时送医治疗。

泡脚 人体共有12条经络，手脚各六条，分别是足三阴、足三阳、手三阴及手三阳，并互相连接。中医认为火热会向上升，透过温暖脚部，便能带动气血运行，经过连接的经络，从而温暖全身，赶走体内的寒湿。

睡前常用艾叶50g煮热水泡脚，然后用手搓热涌泉穴100下，有驱寒除湿、引火归元的作用。泡脚的温度不要太高，35-40摄氏度就好。以背部微微发汗为宜，不能泡到大汗淋漓。

喝姜枣茶 夏季，我们人体处于开放状态，阳气生发，毛孔张开，非常利于排寒。此时喝一杯姜枣茶，既能补体内阳气之虚以温中，又能助阳气发散以排寒，符合“春夏养阳”的原则。

原料：红枣6颗、枸杞一把、花椒十几颗、生姜4片。

做法：加适量水，煮成淡红色即可。

提示：红枣要去核，生姜不要去皮，姜分量不要少，煮出来的水最好喝起来有点辣辣的。另外，体寒怕冷，所以多加了几粒花椒，煮成花椒姜枣茶，祛寒湿的效果更强。

文/徐萍萍（北京鼓楼中医医院）