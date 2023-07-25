痛风族 收好这九道“护肾符”

痛风是尿酸盐沉积导致的关节病，与嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症相关。除关节损伤外，痛风还可引起肾脏病变和其他代谢综合征，导致不可逆的损伤。痛风患者一定要注意保护肾脏，警惕肾脏损伤。以下推荐九项法则助您保护肾脏！

保证充足饮水量 建议每日饮水量不低于2L，全天饮水量平均分布，提倡饮用白开水或淡茶水，严重肾功能衰竭或严重水肿的患者应适当限制饮水量。

保持正常体重 体重增加和肥胖可导致血尿酸升高和痛风发作，目标BMI＜25kg/m2，肥胖患者应逐渐减重，有利于降低血尿酸水平，维持肾脏功能。

健康生活规律运动 定期运动，每周3-4次，总150-300分钟为宜。根据自身状况，制定适合的运动方式和运动计划，如快走、慢跑、游泳、骑自行车等，痛风急性发作期应减少运动量或避免运动。

少吃红肉多吃蔬菜 红肉、动物内脏等富含嘌呤，增加血尿酸水平和痛风发作风险。建议少吃（2次/周以下），并严格控制入量。新鲜蔬菜对痛风影响小，可正常食用。

海鲜及淡水鱼适量 海鲜特别是贝壳类、鱼子等，增加痛风风险，应谨慎食用。淡水鱼嘌呤含量相对较低，可少量食用。

戒酒戒果糖 饮酒量与痛风风险相关，建议痛风患者戒酒，尤其是啤酒和烈酒。含糖饮料、果汁和高果糖食物会增加血尿酸水平，应尽量避免饮用。注意不要摄入过甜的水果，饮料可选用不含糖的牛奶或奶制品。

慎重选择药物 部分药物如利尿剂、阿司匹林和抗结核药等可引起血尿酸升高，痛风患者应谨慎应用，尽量选择替代药物。如无替代药物，应用期间应密切监测血尿酸水平，避免可能导致肾损伤的药物，如氨基糖甙类抗生素、造影剂、含有马兜铃酸的中草药、不明成分的偏方等。

规范治疗定期随访 反复痛风发作的患者，要早期积极规范降尿酸治疗，有助于延缓或阻止肾脏损伤，维持血尿酸持续达标（＜300-360umol/L），定期随诊，监测肝肾功能，警惕并发症。

多吃有助于降尿酸食物 牛奶或奶制品，每天饮用250ml牛奶可使男性痛风风险降低50%，咖啡和樱桃均可以促进尿酸排泄。

多知道点

三种痛风相关性肾病

慢性尿酸盐肾病与尿酸结晶慢性沉积于肾间质有关，常见于高尿酸血症10-20年后，表现为夜尿增多、尿比重下降，可出现蛋白尿、肌酐升高，甚至肾功能损害。

急性尿酸性肾病 血液和尿中尿酸急剧升高，大量尿酸结晶沉积于肾小管，造成急性尿路梗阻。

尿酸性尿路结石尿酸经尿液排出时形成结晶，逐渐长大形成尿酸结石，结石阻塞尿路可表现为腰部剧痛、肉眼血尿、泌尿系感染等。

文/王炜 李月红（北京清华长庚医院）