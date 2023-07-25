《中华医藏》首批图书发布

本报北京电 （王子秦）《中华医藏》首批图书日前在北京发布。此次发布的《中华医藏·养生卷》由中国中医科学院主编、国家图书馆出版社出版，共遴选收录了《遵生八笺》《养生月览》等为代表的74部养生典籍，在版本选择上力求精善，兼顾学术价值性与艺术代表性，充分展示了中医药养生文化的博大精深。

中医药古籍承载着中华民族特有的精神价值、思想智慧和生命健康知识，蕴含着丰富而宝贵的原创思维、独特理论和实践经验，是养生保健、防病治病理论与方法的宝藏，更是中医药科技创新和学术进步的源泉。发掘、整理、保护和利用中医药古籍，不仅是弘扬中华优秀传统文化的重要举措，也是传承中医药学术精华、促进中医药原始创新的必由路径。

《中华医藏》是在“中华古籍保护计划”框架下实施的大型中医药古籍整理保护项目，由文化和旅游部牵头，国家中医药管理局组织推进，国家图书馆（国家古籍保护中心）、中国中医科学院中医药信息研究所（全国中医行业古籍保护中心）具体实施。2010年，两个中心组织全国专家学者开展了大量调研工作，从1.3万种中医药古籍中遴选古籍元典2289种拟作影印出版，其中少数民族医药古籍224种。2018年，财政部正式将《中华医藏》列入“中华古籍保护计划”立项资助，全国28家单位、34个课题组近千人参与，200余家古籍馆藏机构支持项目实施。