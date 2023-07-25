六百二十四名西藏儿童得到救助

3岁的藏族娃娃旦增（化名）抱着刚收到的玩具积木躲在父亲怀里，用好奇的眼神看着正在打量他的髋关节和腿脚形态并相互讨论的上海医生。年幼的他也许还没有意识到，一场手术会改写他的人生——不再蹒跚踽行，可以和小伙伴一起奔跑蹦跳。

前不久，共有来自西藏自治区日喀则市定日县的12名DDH（发育性髋关节发育不良）患儿在上海市儿童医院接受手术治疗。

2013年，上海市儿童医院卫生援藏干部杨晓东在牧区走访过程中，发现不少疑似髋关节发育不良的大龄儿童，当即向原上海市卫生计生委和上海市儿童医院汇报，随即发起建立了“格桑花之爱”DDH公益救助项目。2014—2015年间上海市政府合作交流办和原市卫生计生委先后两次拨款专项经费，用于支持农牧民儿童健康体检项目及部分DDH患儿的手术治疗。

10年间，超过1万名西藏儿童接受了先髋筛查，来自日喀则市的69批次患儿在上海接受矫治手术。截至目前，爱心手术例数达到624例。其中术后最长随访时间超过3年，年龄最大的14岁，患儿术后均获得良好功能，回归正常生活。

今年“五一”期间，上海市儿童医院援藏医疗队员赴西藏一市四县（日喀则市、江孜县、萨迦县、拉孜县、定日县）进行为期5天的义诊筛查。此次来沪手术的定日县12名患儿，正是义诊时诊断急需手术的DDH患儿。日喀则市人民医院在收集好患儿的信息后，第一时间安排这些孩子来沪手术。上海市儿童医院骨科主任张自明在收到患儿信息后，第一时间带队和全科医生共同读片，制定最适合他们实际情况的手术方案。

为了提升当地先髋诊疗水平，上海市儿童医院援藏医疗队培训并带教西藏社区医护人员筛查和诊断先髋患儿，成立西藏首个小儿髋关节发育不良诊疗中心，并开展“发育性髋关节发育不良的早期筛查和诊治”培训班，进行髋关节B超和手术技能现场指导，开展培训项目60余次，培训当地医师500余人次。

在诊疗体系方面，“格桑花之爱”项目指导建立起日喀则公共卫生医疗机构先髋“三级预防”诊疗策略并应用推广，帮助西藏骨科专业医师开展简单病例的保守治疗和手术治疗，协调安排好大龄、重症、晚期的先髋患儿顺利转诊至上海市儿童医院接受截骨根治术。

如今，“格桑花之爱”项目已经成为上海医疗援藏事业的重要内容，先髋筛查相关工作还辐射到了云南、贵州、青海等地。上海市儿童医院有关负责人表示，未来有望将日喀则的经验打造成样板，因地制宜制定不同地区的干预措施；争取以先髋筛查为样例，搭建唇腭裂、听力缺陷、小耳畸形等更多先天性疾病筛查网络。

《 人民日报 》（ 2023年07月25日 13 版）