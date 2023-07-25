跨社区调配资源 智能化助力养老（办实事 解民忧）

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统筹养老资源，解决结构性供需矛盾；运用智能设备，实时辅助老年人生活；引导专业机构，提供高品质康养服务……在河南省郑州市金水区，智慧养老平台和技术的运用、专业服务专业人才的引进培养，让养老服务真正做到高效配置、触手可及。

天气炎热，家住河南省郑州市金水区北林路街道文雅社区的独居老人黄新民，在养老服务通APP上指尖轻点，下单了到家助浴服务。收到信息的金水区智慧养老服务平台自动匹配，发现由于下单老人众多，只有距离较远的丰庆路街道养老服务中心还有富余人力。

随即，平台下达指令。当天下午，在老人预约的时间，丰庆路街道养老服务中心人员跨越大半个金水区，上门为老人服务。

“在金水区，养老服务真正做到了高效配置。”郑州市委常委、金水区委书记张红伟说，金水借助智慧养老平台和技术，构建区、街道、社区三级和线上线下联动的养老服务体系，对全区的养老资源统一整合、调配，同时向居家养老延伸，大大提高了老年人获得养老服务的质量和便捷性。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，河南省坚持问题导向，为群众办实事、解民忧，采取了一系列保障措施。郑州市金水区针对群众期盼的办好“家门口”和“家里边”养老问题的迫切需求，上下协调联动、健全服务设施、完善工作机制，辖区老年人获得感、幸福感得到不断提升。

三级服务体系

高效整合资源

“这样跨社区，甚至是跨街道调配养老服务的事情，我们每天都在做。”金水区智慧养老服务平台负责人蒋菁菁说，金水区建立了包含区智慧养老服务平台、街道养老服务中心和社区日间照料中心在内的三级养老服务体系。通过三级联动，实现了对全区养老资源的高效整合。

金水区人口密度大、老年人口多，但由于居民区和各个功能区相对分离，老年人分布不均匀，导致养老服务供需存在结构性矛盾。

“有的街道、社区，养老服务供不应求，有的地方又面临闲置。我们意识到，必须在全区范围统筹养老资源。”张红伟说，“近几年，我们把建设高质量居家养老服务体系作为一号民生工程来抓，在全省率先成立区级智慧养老服务平台，对全区养老服务资源进行整合。”

走进位于红旗路的金水区智慧养老服务平台，巨大的智能显示屏上，全区老人数量、分布情况，以及养老设施和人员的数量、分布情况一目了然。全区老年人下单的需求，都及时汇集到这里，再由智慧平台根据订单内容、距离远近、服务能力等指标，派单给全区各处养老机构完成。

“区智慧养老服务平台是‘司令部’，统一对全区的养老服务设施、机构和公共资源进行整合、调配、衔接。”蒋菁菁说，全区养老服务打破了街道、社区界限，解决了结构性供需矛盾，实现了质量、价格的全区统一。

“对于突然心脏停止跳动的患者，人工呼吸应该与心脏复苏同时进行。在肩膀下用一只手把患者的颈部托直……”在位于杲村滨河家园的丰庆路街道养老服务中心二层的培训课堂里，负责人周亚峰正给街道辖区内新招聘的3名社区日间照料中心工作人员，讲解基本的老年人急救知识。

金水区采用“公建民营”的方式，建设集托养服务、制餐配餐、居家护理等多功能于一体的街道养老服务中心，以及提供生活照料、保健康复和文化娱乐的社区日间照料中心，委托专业养老服务机构，统一管理，市场化、微利运营。

“目前，我们全区共有12家专业养老服务机构，运营全区17个街道养老服务中心和174个社区日间照料中心。”张红伟说，通过三级联动、高效整合，金水区的养老服务既供给充足，又配置有效。

智慧养老平台

服务延伸覆盖

老人在卧室里午休时，一翻身跌落地板。客厅看电视的家人却没听到声响。老人发不出声音，危急时分，他拉响了床头柜上“紧急求助”装置的拉绳，报警信息随即传到了金水区智慧养老服务平台……

“多亏服务平台打来电话，我们才发现父亲出了状况。社区养老服务人员及时赶来，紧急施救，幸好没耽误黄金抢救时间。”老人的儿子、家住金水区花园路街道省银行社区的李先生说。

“居家养老，目前还是主流的养老方式。如何将优质的养老服务向居家老人延伸？我们找到了科技赋能的办法。”金水区民政局副局长范雷说。

走进位于北林路街道的智慧健康养老体验厅，方便老人遇到意外报警的拉绳式“紧急求助”装置，能感应到老人尿床的智能床垫，能检测老人心跳、血压的智能手环等，逐一陈列，100多种产品涵盖了老人衣食住行的方方面面。

“这些设备投用后，既可以辅助老人生活，又可以监控老人身体状况，出现问题第一时间报警，我们就能及时派人处理。”体验厅负责人介绍。

范雷说，上门做饭、到家助浴、入户清洁，老人可“一键点单”；身体不舒服，家有紧急事，智能设备自动报警，街道随时有人响应，“这些设备，全部接入智慧养老服务平台，实现了多渠道预约、智能化调度和全过程监管，等于给每个老人都安装了随身的电子保姆。”

去年以来，金水区累计投入660万元，为区内老人配备智能养老设备2220台套；通过智慧养老服务平台，累计接受老人线上下单2万余次，线下完成服务2万余次。

“血压还是有点高，以后还得清淡饮食，没事多去走走路！”给81岁的宋春贤老人测完血压，丰庆路街道四月天社区服务中心工作人员宋小会，就完成了一天探访3名75岁以上老人的上门巡视关爱任务。老人热情地留她吃了晚饭。

“除了通过智慧化养老设备覆盖全区老人外，我们针对失能、高龄、特困等特定群体老人，还通过政府购买养老机构服务的方式，为他们提供‘助餐、助浴、助洁、助医、助行’5项专项服务和上门巡视关爱服务。”张红伟说，金水区还为普通社区老人提供文体娱乐、健康管理等7项普惠服务，“由此，我们实现了养老服务向居家老人的延伸覆盖。”

盘活闲置资源

发力人才培养

主干道花园路上车水马龙，车右拐，进一小路，再行数百米，来到一处僻静小院。首慈乐康养护院就位于这里。

9000平方米的室内面积，宽敞明亮，助老、适老设施随处可见，走进老人房间，适合老年人躺卧的大床和独立卫生间干净整洁，配套的娱乐室、学习室、会客室一应俱全……

“这里是企业自己投资打造的，除承担街道中心基本职能外，还提供个性化、高品质的康养服务。”负责人李艳杰告诉记者，“要感谢区政府，帮我们在城市核心区找到了可供使用的大院子和楼房。”

为进一步提高全区的养老服务品质，金水区积极落实“公建民营”的养老设施运营模式，落实省市各项补贴，大力支持、引导社会力量和专业机构参与养老服务。

张红伟介绍，金水区落实新建小区100%配套养老服务设施，推动旧城区和已建住宅小区配建一批养老设施，同时，盘活空置的公租房、非商业区公有房等国有资源，用于养老服务设施建设。

“我们这里原来是闲置的国有宾馆，区政府引导我们对其装修改造盘活，还给予每张养老床位6000元的补贴。”李艳杰说，充裕的办公场地给了企业发展信心和空间，企业累计投资3000万元，建成床位294张，入住率达60%以上；还建成了具有一级资质的康复中心，拥有医护人员11人；建成可以同时为60人配餐的餐厅。

养老服务行业要想发展好，人才是关键。

金水区将养老服务人才建设纳入区级“十四五”人才工作总体部署、列入财政预算，依托政府购买服务持续提升机构管理能力、拓宽人才发展空间，对中高级养老人才出台补贴标准，形成养老人才“育、用、留、管”紧密衔接、互促互进的良好局面。

据统计，金水区目前有养老机构近20家，管理人才近百人，照护、社工、公共营养师等服务人才500多人，基本满足了全区养老服务行业的人才需求。

《 人民日报 》（ 2023年07月25日 13 版）