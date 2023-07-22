人民健康“五进”关爱服务计划走进朝阳区东坝乡

7月18日午间，政府机关员工三五成群地走向办公楼门厅和餐厅区域，在“测一测、尝一尝、跳一跳”的引导声中，开启一次别样的“健康午休”体验。人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）于当日走进北京市朝阳区东坝乡，联合东坝乡机关党总支将健康科普、健康咨询、健康生活互动体验等多种服务项目送到政府机关员工的身边，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康服务带来的美好。

“五进”关爱服务计划走进北京市朝阳区东坝乡

如今，随着养生观念的盛行，以“治未病”“调理”为特色的中医药越发成为大众把牢自身“健康关”的首选。为满足东坝乡政府机关员工对中医药调理养生的需求，本场活动为政府机关员工“量身”配置了中医主题关爱专场，包括中医药常识普及、中医智慧健康检测、养生保健科普问答、健康生活产品体验等多组互动项目，通过沉浸式体验让大家切身感受如何将健康管理、营养膳食、科学健身落到实处。

同时，活动还邀请北京中医药大学东直门医院消化科主任李志红和北京中医药大学东方医院呼吸热病科副主任季坤来到现场，从中医药调理干预的角度，针对员工在消化系统、呼吸道亚健康等方面的疑问提供健康指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（冯斯正）