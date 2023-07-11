直播预告：基于“脑-心-肾-精室”轴辨证论治男科疾病

“脑-心-肾-精室”轴是中医泌尿男科理论在当代的重要理论创新之一，认为脑、心、肾、精室生理上相互为用，病理上相互影响，体现五脏一体观、形神一体观等内涵。“脑-心-肾-精室”轴理论对于传统中医泌尿男科理论有何补充与发展？怎样运用该理论进行临床治疗？

7月12日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院男科主任郭军做客直播间，讲解如何运用“脑-心-肾-精室”轴理论治疗男科疾病。

专家介绍：

郭军，中国中医科学院西苑医院男科主任、主任医师、教授、博士生导师、博士后合作导师。兼任中国中医药信息学会男科分会会长、中国中西医结合学会男科专业委员会候任主任委员等多个学术组织委员。

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