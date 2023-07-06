头晕不一定是中暑！高温天谨防“热中风”

近期，多地连续发布高温预警，有些人出现了热中风的情况。西安交通大学第二附属医院神经内科主任医师展淑琴对记者表示，切勿将热中风与中暑混淆，并自行采取一些降温、降暑措施，从而耽误治疗最佳时机。

展淑琴介绍，中风又称为脑卒中，是中老年人常见的脑血管病。从发病季节上来说，有两个高峰期，一个是温度在0℃以下的寒冬，另一个是气温超过32℃的盛夏。发生于高温天气的中风，又称为热中风，大多属于缺血性脑卒中。

她说，热中风后，患者容易出现头晕、头痛，伴有视物旋转、恶心、呕吐；各种运动障碍，如一侧肢体无力或活动不灵、持物不稳、吞咽困难、饮水呛咳、口角歪斜；感觉障碍，如发生在口唇、面舌、肢体的麻木；还有患者会出现性格、行为、智能方面的改变等。

“头晕是热中风早期症状之一，中暑也有这个症状。因此，早期识别热中风很重要。”展淑琴说，可以通过“卒中120”原则来判断是否属于热中风：“1”一张脸不对称，口角歪斜，“2”两只胳膊平行举起时有单侧无力，“0”聆听说话口齿不清、表达困难，甚至无法准确表达基础的短句。如果符合以上的一条或几条，热中风的风险就比较大，一定要及时就医。

“而中暑的主要原因是，高温环境下身体温度调节功能紊乱，不能及时散热，导致体温急剧升高，从而产生恶心、呕吐、晕倒等症状。中暑患者的体温一般很高，常常在40℃左右，大多曾受到阳光过度照射，或者曾靠近热源等。”展淑琴说。

展淑琴表示，以下三种情况容易诱发热中风：

一是未能及时补水。随着气温升高，人体新陈代谢加快，出汗明显增多，体内水分流失，如果水分未得到及时补充，血容量减少、血液黏稠、血液流速减慢，容易形成血栓，诱发脑部缺血、缺氧，出现短暂性脑缺血发作或脑梗死。

二是空调使用不当。有些人喜欢把空调温度调至很低，导致室内外温差过大，中老年人尤其是高血压、动脉粥样硬化和糖尿病患者，进出房间很难适应一冷一热的温度变化，就会导致脑血管不断收缩、舒张，出现脑部循环障碍，发生热中风。同理，运动后冲凉水澡也容易诱发热中风。

三是情绪烦躁不安。高温酷暑易使人心情烦躁，难以入睡，人体处在疲劳应激状态下，体内激素释放水平就会改变，易刺激血管收缩，诱发血管病变。

在生活中，如何有效预防热中风？展淑琴建议，要重视基础疾病的控制，有高血压、糖尿病、高血脂、冠心病及脑血管疾病病史的患者要积极治疗，遵医嘱按时服药，监测血压、血糖、血脂等，定期评估血管情况；保持健康的生活方式，不吸烟，不酗酒，及时补充水分，早睡早起，勿贪凉，合理饮食，心态平和。

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