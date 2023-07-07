今日小暑 这些养生知识你知道吗？

今日，我们迎来小暑节气。小暑是二十四节气中的第十一个节气，也是夏季的第五个节气。小暑过，一日热三分。小暑正值初伏前后，天气渐渐变得闷热潮湿。那么，小暑时节我们该如何养生呢？

“夏季大自然万物枝繁叶茂，人体气血充盛。”河南中医药大学第一附属医院副主任医师郭迎树在接受人民网记者采访时表示，小暑时节是人体阳气最旺盛的时候，人们在工作劳动之时，要注意劳逸结合，保护人体的阳气。

起居有常

暑天易耗气伤津，此时应顺应天时，起居有常。睡眠时间顺应天时，有助于人体升发舒展阳气。

饮食忌生冷

小暑时节饮食的基本原则为清淡、有营养、易消化，宜进食温软食物，切忌大量进食生冷之品损耗人体阳气。推荐进食绿豆粥、荷叶粥、红小豆粥等粥品，以养胃生津、益气消暑。

运动宜缓

小暑时节气候炎热，运动宜缓，避免运动量过大、时间过长。汗为津液所化，津与血同源。大汗后津液亏损，可出现乏力、心慌等症状。夏季运动推荐太极拳、八段锦等养生功法。

静心养心

小暑时节天气闷热，易出现心情烦躁等情况，此时应调节好自己的心态。夏季为心所主而顾护心阳，养生突出“心静”。中医理论认为，平心静气可以舒缓紧张的情绪，使心情舒畅、气血和缓。

冬病夏治

冬病夏治是我国传统中医药疗法，根据“春夏养阳”的原则，借助三伏天之阳气与药物、穴位的协同作用，通过中药内服，穴位贴敷、针灸、拔罐等治疗手段，增强人体抗病能力。（视频制作：实习生杨依莎）