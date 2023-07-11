科学认知运动损伤 “爱运动”更要“会运动”

近年来，随着全民健身行动的深入推进，人们的运动意识不断增强，可选择的活动项目也越来越丰富，但随之出现的运动损伤也日益增多。“科学认知运动损伤，采取有效的处理措施至关重要。”近日，北京中医药大学第三附属医院副院长陈卫衡在做客人民健康“中医有良‘方’”系列科普栏目时，围绕运动健身的自我防护、运动损伤的处理等相关话题进行交流分享。

当下，运动健身已成为国民健康生活的重要方式，同时，运动损伤的发生频率也在增高。据陈卫衡介绍，原因有三点：第一，准备不充分，包括对运动不了解就贸然行动，以及未充分做好热身就开始剧烈运动；第二，未熟练掌握某项运动技术或者动作不规范；第三，运动方式选择不当，建议不同的年龄段选择不同的运动方式。

结合多年的临床实践经验，陈卫衡提出，我们要根据不同的损伤类型来判断具体的恢复周期，民间流传的“伤筋动骨100天”，并不适用于所有人，因为“伤筋”“动骨”是两种损伤方式，不可一概而论，每个人的损伤情况不同，所需护膝、制具固定期以及康复训练时间不尽相同。陈卫衡说：“需要注意的是，运动受损人群在恢复的过程中，要注意药物治疗和康复训练。很多人认为运动损伤属于局部病变，只需外敷用药即可。但临床建议患者服用一些活血化淤药物，外用和口服相结合，同时配合康复训练，会进一步促进伤情恢复。” 据了解，陈卫衡提出的中药多途径用药的治疗方法、分期达标的治疗理念已在临床得到广泛运用。

如今，治疗运动扭伤的产品非常丰富，比如贴膏剂、气雾剂、外用擦剂、口服药等，外用止痛药是大部分患者的首选，其中，中成药颇受青睐。“一般情况下，临床用到比较多的是外敷药，比如常见的奇正消痛贴等，使用后能够帮助快速止痛和消肿。”陈卫衡说。

“‘藏药’”作为中国传统医药领域的独特门类，对于治疗运动急性扭伤具有特殊优势。”陈卫衡补充说，“‘藏药’对于运动扭伤治疗的重要作用，藏医宝典《四部医典》里面有记录。”

围绕日常生活中运动防护，陈卫衡给出了专业建议，运动讲究因人而异，因地区而异。运动方式、时长、强度要视个人情况而定，切忌过量，要注意安全。（赵晓彤）