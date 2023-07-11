家长必看！“地包天”不可忽视 越早干预越好

口腔健康是全身健康的重要组成部分，儿童青少年口腔健康问题越来越引起家长的重视和关注。在我国，儿童青少年的错颌畸形患病率高达70%。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）口腔科主任孙舒寒在接受人民网记者采访时提示，牙齿反颌在各种错颌畸形中属于“相对急症”，治疗不宜拖延太晚，当孩子能够配合治疗时，建议尽早前往医院检查治疗。

孙舒寒介绍，有些孩子咬住后牙时，下牙在上牙的外面，这是一种常见的咬合问题，叫做牙齿反颌，又称地包天。牙齿反颌不仅影响牙齿健康、颌骨发育，还会影响进食、说话等口腔功能，甚至影响面部美观，严重者会呈现出“月牙型”的脸型。

“牙齿反颌的形成因素有很多，最主要的是遗传因素。”孙舒寒说，另外，后天环境和习惯的影响也不容忽视，主要包括口腔不良习惯和乳恒牙替换期障碍。常见的口腔不良习惯多与婴幼儿时期不正确的吃奶姿势有关。不正确的喂养姿势会使孩子吮吸时下颌肌肉过度前伸，时间久了，前伸的下颌就收不回去了。对于一些在乳牙生长/替换时出现的牙齿反颌，往往是由于牙齿萌出时的顺序或需要替换的乳牙迟迟不脱落导致的。

孙舒寒表示，无论是否存在遗传因素，都建议家长定期带孩子去口腔科进行常规检查。牙齿反颌是矫正专业中一旦发现就需及时干预和阻断的问题之一。早期干预和阻断可以尽早地解除上颌骨生长发育被抑制的状态，促进上下颌骨的正常生长发育。

“牙齿反颌的治疗根据孩子所处生长阶段的不同，所采用的干预方式也不一样。”孙舒寒说，小于两岁的孩子不需要做专门的治疗，只需要纠正其各种口腔不良习惯，包括不正确的吃奶姿势、使用安抚奶嘴、吃手指等；养成良好的口腔卫生习惯，包括早晚刷牙、逐渐学会漱口等。

3至6岁学龄前期，家长需要继续帮助孩子养成正确的生活和卫生习惯，同时在孩子配合的情况下可以进行第一阶段的治疗干预。

6至12岁是孩子生长发育的高峰期，颌骨的生长非常活跃，因此上下颌骨生长的匹配调整是这个阶段的主要目标。多数早期矫形治疗的时机一般就在这个阶段。

“很多家长认为乳牙期反颌不要紧，等到换完牙就好了，或者换完牙再开始矫正。殊不知等牙齿发育成熟，再做矫正难度就大了。”孙舒寒提醒，如果不及早治疗，牙齿反颌会随生长发育越来越严重，成人以后再进行矫正，如存在严重的骨骼畸形，还需要先进行正畸正颌联合手术治疗，难度和费用也会大大增加。

那么，如何预防孩子牙齿反颌呢？孙舒寒表示，鼓励母乳喂养，孩子吮吸乳头的动作一般不会造成牙齿反颌，可以促进面部骨骼正常发育。如果要用奶瓶，正确的喂奶姿势应该是让孩子坐着，或者抱着孩子以半卧位喂，奶瓶和水平面角度不要超过45度。孩子8至10个月大时，可以开始训练用鸭嘴杯喝水，10个月以后用吸管杯，然后再用敞口杯，逐渐让孩子从婴儿式的吮吸演变到成人的吮吸模式，成人吮吸模式不会造成牙齿反颌。同时，家长要帮助孩子养成良好的口腔习惯，并定期带孩子进行口腔检查。