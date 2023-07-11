全国基本医疗保险参保人数达13.4亿

本报北京7月10日电（记者邱玥）国家医保局10日发布《2022年全国医疗保障事业发展统计公报》（以下简称《公报》）显示，截至2022年底，全国基本医疗保险参保人数134592万人，参保率稳定在95%以上。

《公报》显示，2022年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金当期结存6324.93亿元，累计结存42639.89亿元。参加职工医保人员享受待遇21.04亿人次，比上年增长3.1%。职工医保参保人员住院率17.6%，比上年提高0.6个百分点。

《公报》同时显示，2022年，城乡居民基本医疗保险基金收入10128.90亿元，支出9353.44亿元，分别比上年增长4.2%、0.6%。居民医保基金当期结存775.46亿元，累计结存7534.13亿元。参加居民医保人员享受待遇21.57亿人次，比上年增长3.7%。其中：普通门急诊17亿人次，比上年增长1%；门诊慢特病2.97亿人次，比上年增长21.7%；住院1.6亿人次，比上年增长4.2%。

异地就医方面，《公报》显示，2022年，职工医保参保人员异地就医7299万人次，异地就医费用1931亿元；居民医保参保人员异地就医3751万人次，异地就医费用3285亿元。

值得注意的是，跨省异地就医直接结算范围进一步扩大，住院和门诊费用跨省联网定点医疗机构分别达到6.27万家和8.87万家，跨省联网定点零售药店数量达22.62万家，实现每个县至少有一家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务。2022年，住院费用跨省直接结算568.79万人次，为参保群众减少垫付762.33亿元；门诊费用跨省直接结算3243.56万人次，为参保群众减少垫付46.85亿元。

医疗救助方面，《公报》显示，2022年，全国医疗救助支出626亿元，医疗救助基金资助参加基本医疗保险8186万人，实施门诊和住院救助11829万人次，全国次均住院救助、门诊救助分别为1226元、84元。当年，中央财政安排医疗救助补助资金311亿元，比上年增长4%。

此外，2022年，全国纳入监测范围农村低收入人口参保率稳定在99%以上。各项医保综合帮扶政策惠及农村低收入人口就医1.45亿人次，减轻农村低收入人口医疗费用负担1487亿元。