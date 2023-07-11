今年气温高降水少，什么原因

7月10日，北方高温天气继续发力，中央气象台继续发布高温橙色预警，西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉、江南华南大部以及四川盆地等地还是高温天气。

今年以来，我国极端高温天气频发，入汛以来降水偏少，很多人说跟厄尔尼诺现象有关，是这样吗？国家气候中心首席预报员高辉介绍了今年入汛以来气候特点及极端天气事件发生的气候背景，重点分析了今年厄尔尼诺发生发展情况以及如何影响我国气候。

气候变暖背景下我国气候风险指数增强

高辉介绍，今年入汛以来，全国平均降水量233.4毫米，较常年同期偏少11.2%。降水空间差异明显，华北西南部、华北中部、西北地区东部等地降水明显偏多；华北东北部、西南地区大部及新疆大部等地降水明显偏少。全国共有126个国家气象站日降水量突破月极值，其中42站突破季极值，广东英德（335.5毫米）、湖南保靖（316.9毫米）等10站突破历史极值。

“近期，赤道中东太平洋快速增暖，进入厄尔尼诺状态。”高辉表示，本次厄尔尼诺事件发展比较快速，根据国家气候中心多模式预测，预计后期暖海温异常仍将持续发展加强，并将形成一次至少中等强度的东部型厄尔尼诺事件。

中部型和东部型的厄尔尼诺事件对我国南方地区的降水或气温的影响不同。中部型的厄尔尼诺事件会使南方降水偏多，东部型的厄尔尼诺事件对于我国南方地区来说，往往降水不会那么多，可能会出现气温偏高或者干旱的情况。

气候变暖背景下我国气候风险指数增强。中国气候风险指数是通过暴雨洪涝、干旱、台风、高温和低温冰冻5种主要灾害来综合定量表述的。1961—2022年，中国气候风险指数呈升高趋势；2022年，高温和干旱风险指数均为1961年以来的最高值。

近期北方高温有三个主因

高辉还针对近期北方高温事件做出了解读。“近期北方高温，厄尔尼诺事件起到了一定的作用，是和其他因子协同影响的。”近期北方高温主要有三个成因：华北高温主要在华北雨季前，为干热型高温，出现40℃以上的高温天气情况并不是很罕见；气候变暖、人类活动等多因素导致华北高温日数显著增多；厄尔尼诺事件近期的快速发展，把水汽更多输送到我国的南方地区，同时受到中高纬度地区海温的协同影响。

厄尔尼诺事件和拉尼娜事件是我国气候年际变化最主要的影响因子之一。对于地球系统来说影响因子是极其复杂的，要综合考虑厄尔尼诺事件的位相演变、空间型、强度和持续时间。厄尔尼诺事件只是我国气候异常事件影响因素中的一部分。国家气候中心在做预测的时候，不会把厄尔尼诺事件或者拉尼娜事件当作唯一的参考因子，而是要综合考虑多个因子的协同影响。高辉表示。

“同样一个厄尔尼诺事件我们还要考虑它是如何演变的，比如，从冬季到夏季，厄尔尼诺事件是增强型的还是衰减型的。”高辉说。

（本报北京7月10日电 本报记者 袁于飞 本报通讯员 王芮）