前瞻功能缺损影响快乐期待

此前有研究发现，慢性精神分裂症患者的前瞻功能存在缺损，而首发精神分裂症患者的前瞻功能是否存在缺损仍需考察。日前，中国科学院心理健康重点实验室神经心理学与应用认知神经科学实验室研究员陈楚侨与合作者探讨了首发精神分裂症患者的前瞻功能，相关研究成果论文在线发表在期刊《精神分裂症》上。

前瞻功能是指个体对未来场景进行想象并预先体验未来情绪的能力，其与计划未来、寻求愉快体验等的关系十分密切。因此，前瞻功能受损可能会使人们对未来的规划和决策不够完善，同时可能使人们的期待性愉快体验和动机水平降低。

“当人们想象自己在海滩度假的场景时，会预先体验到在海滩漫步时的放松和愉快。这些想象的内容和感受会影响人们作出是否度假的决策与规划，也使得人们体验到期待性的愉快感受，并且让个体有更高的动机开启旅行计划。”陈楚侨向科技日报记者描述了一个前瞻功能发挥作用的具体情景。

在这项研究中，研究人员找到了30名首发精神分裂症患者与31名健康对照组的被试，所有被试都需要完成一项有较高信效度的行为学任务。“在此项任务中，被试需要观看图片并根据图片内容想象一件未来的事情。在想象完成后，被试不仅要对想象的事件进行说明，还需要评估一些与想象内容相关的指标。”陈楚侨介绍说。

研究显示，与对照组相比，首发精神分裂症患者的前瞻内容更不具体，且包含更少的想法与情绪。这表明，和常人相比，首发精神分裂症患者在想象未来时较少融入个人想法和情绪。“换言之，本研究发现，与对照组相比，首发精神分裂症患者所想象的事件更少地具体到某一个特定的事件。此外，首发精神分裂症患者所想象的内容涉及比较少的与思维、情绪相关的信息。”陈楚侨说。

本研究在前人相关研究的基础上，将精神分裂症患者前瞻功能的表现从慢性精神分裂症患者拓展到了首发精神分裂症患者中。

“如果我们能够进一步发现精神分裂症的高危人群同样存在前瞻功能的缺损，那么我们就可以合理推测，前瞻功能缺损或许是精神分裂症的特质性标记物之一，这将有助于精神分裂症的早期诊断与治疗。”陈楚侨表示。

研究团队表示，未来的研究可继续扩大样本量来支持研究结论，还可进一步探讨精神分裂症患者前瞻功能的相关问题。