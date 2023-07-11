入伏、伏天进程与气象学中的入夏、高温进程不是一套标准。伏天是按照我国古代的“干支纪日法”确定的

7月11日，今年的三伏天正式开启。你知道吗？每年的伏天不仅天数不固定，入伏开始的日期也不一样。

民间谚语云：“夏至三庚数头伏”。然而，民间的入伏、伏天进程与气象学中的入夏、高温进程不是一套标准。伏天是按照我国古代的“干支纪日法”确定的。每年夏至以后第三个庚日（指干支纪日中带有“庚”字的日子）为初伏，第四个庚日为中伏，立秋后第一个庚日为末伏，合起来称为三伏。按阳历计算则出现在7月中旬到8月中旬，时间上不分地域“一刀切”。而气象学意义上的入夏是指连续5天日平均气温稳定上升到22摄氏度以上作为夏季开始，从全国来看，符合条件的地区往往是自南向北逐步入夏。

据中国气象局统计，今年我国首次区域性高温天气过程较常年偏早了16天。俗话说：“热在三伏”。三伏天往往会很热，这是因为入伏后，地表每天吸收的热量多、散发的热量少，地表层的热量不断累积，因此一天比一天热。进入三伏，地面积累热量达到最高峰。气温升高，大气环流也发生着变化，主要是副热带高压自南向北摆动带来的变化。今年6月18日前后，南方进入梅雨期，副热带高压相对稳定，造成我国南方强降雨频繁。北方受高空冷涡影响，散发性的过程性雷雨天气也频繁出现。

北方地区入伏和南方地区入伏都很热，但最明显的区别在于北方的热是干热，过程性雷雨天气多；南方是闷热，伴随着连阴雨的梅雨天气。

以今年6月以来的华北、黄淮地区高温天气为例，表现为气温极高，太阳辐射强，空气湿度小，为典型的干热型高温天气。这与大陆暖脊控制下的大陆变性高压有关。内陆和西北地区由于地处亚洲腹地，四周环绕的巨大山脉阻挡了印度洋、大西洋的暖湿气流，当其上空受大陆暖高压控制时，容易形成极强的太阳光照。加上地表水分少，不能起到水分蒸发耗热降温的作用，因此气温迅速上升形成高温天气，并持续高温状态。在气象要素上的反映就是日最高和最低温度差较大，一般在10摄氏度以上，湿度在30%左右。

同一时期的南方地区，高温天气的出现一般与副热带高压紧密相关。当西太平洋副热带高压控制时，从高纬度来的冷空气很难到达南方的广大地区。同时，副热带高压内部下沉气流抑制了云雨发展，伴有下沉增温作用，加上湿度大，因此人们感受到的是闷热，就像在蒸笼中一样，这类天气被称为闷热型高温。在我国沿海及长江中下游，以及华南等地经常出现此类天气。气象要素上的反映就是日最高和最低温度差较小，一般在5摄氏度以内，湿度在60%以上。

对老百姓来说，入伏后，宜以防暑降温为主，尽量安然度夏。

（作者为中国气象局公共气象服务中心气象服务首席专家，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年07月11日 14 版）