便携设备让你能“凭空取水”

科技日报北京7月10日电 （记者刘霞）美国加州大学伯克利分校科学家设计了一种手持设备，让你可以“凭空取水”——仅使用阳光作为能源，从空气中提取水分子并将其转化为可饮用水。研究团队指出，气候变化使全球干旱状况进一步加剧，该设备可以在任何地方提供清洁水，有望解决紧迫的缺水问题。相关研究刊发于最新一期《自然·水》杂志。

这种“采水机”由一种被称为金属有机框架（MOF）的超多孔材料制成。研究团队在伯克利和北美最炎热、最干燥的地方——死亡谷国家公园测试了该设备。尽管死亡谷的湿度极低，气温也很高，但该设备能在这两个地方反复提取水。每公斤MOF每天可提取285克水，相当于一杯水的量。而且，该设备可以持续运行多年。在其使用寿命结束时，可在水中以零排放和可持续的方式将其拆卸和重新组装。

而且，与其他清洁水技术相比，这种采水机完全由阳光供电，不需要额外的电源即可运行，因此不会排放温室气体。它也比过去的MOF采水机小，可以放在手提包里。尽管“体型”变小，但能效甚至更高。从空气中提取1立方米的水蒸气能产生200克清洁水，是团队早期类似设备的3倍多。

团队指出，可进一步提高这个原型机的效率并缩小尺寸，在数据科学和机器学习的帮助下，其未来可应用于家庭和社区，出现在厨房里，甚至空调旁，为家庭提供清洁的烹饪和洗涤用水。