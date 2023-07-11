云存储逾期会永久删除？中消协开展消费监督工作

数据云存储方式具有存储量扩展性强、传送快捷、调用方便等优点，受到广大消费者的欢迎，但云存储服务到期后的数据管理也成为新的问题。7月10日，中消协宣布启动对云存储安全的消费监督工作。

中消协表示，近期有消费者反映，自己多年前注册使用的某平台云存储服务因最近一年多未登录，被平台判定为不活跃用户，云存储的文件被永久删除，造成无法挽回的损失，并对云存储服务公司是否充分履行告知义务、数据保存的安全范围、存储的数据删除能否有找回途径提出质疑。

经调查当前手机应用市场上下载量较大、用户评论较为活跃的云存储服务应用程序，中消协发现多数应用程序服务协议中均注明，服务逾期后如不采取续费等措施，数据会被永久删除。为此，中消协提醒：云存储逾期会永久删除，要增强数据安全意识，务必采取应对措施，避免造成不可弥补的损失；经营者也要通过强化提示有效性、有条件地增加补救措施等方式提高服务质量。

具体来看，一方面，消费者对于云存储服务公司的逾期提醒须高度重视，并且通过服务续费、备份等方式保存数据；另一方面，相关服务公司在消费者云存储服务使用时长到期前后，除短信或App提醒外，可创新提醒方式，必要时发送单条警示信息，由用户确认。

另外，消费者与云存储服务公司所签订的服务协议一般属于格式条款，免费服务风险易被消费者忽视，对于有时间限制的免费云存储服务，经营者更要通过明确、有效的方式告知和提醒，充分保护用户知情权和选择权。

中消协倡导云存储服务公司通过分类分级划分市场、丰富业务内容、采取多种措施提升服务消费者能力。相较于永久删除，可以通过限制权限、“雪藏”等形式留存补救余地，防止消费者因疏忽大意等原因遭受无法弥补的损失。对于部分关键问题，如数据信息转存服务或找回功能，认定是否属于“不活跃用户”，充值收费延展服务功能或使用期限等，应提前告知消费者或征得消费者同意，确保消费者的知情权、选择权和公平交易权。

中消协表示，将通过体验式调查监督、典型问题披露等多种途径提升云存储服务经营者服务水平，对于“变相要求下载、激活App账户”“强制绑定购买扩展容量”或“永久免费服务”变“限时特惠充值”等明显违背公平诚信原则的不良营商手法进行点评评议。中消协现正搜集多家云存储服务公司会员手册、服务协议以及提醒方式，通过对比找到更便捷存储消费者数据的方案、更有效提醒消费者的方法和对消费者更有利的合同保护条款。

（科技日报北京7月10日电）