国家医保局微信公众号开通国家基本医保药品目录查询功能

人民网北京7月7日电 （记者乔业琼）为了进一步给参保人提供更为便捷的医保服务，国家医保局微信公众号目前已上线国家基本医保药品目录查询功能。

什么是国家基本医保药品目录？

为保障参保人员基本医疗需求，规范基本医疗保险用药管理，国家制定了基本医疗保险药品目录。参保人员在定点医药机构发生的符合医保药品目录的相关医疗费用，医保基金按照规定予以支付。

国家医保局自2018年组建以来，建立完善了医保药品目录动态调整机制。医保药品目录原则上每年调整一次，将符合临床必需、安全有效、价格合理等基本条件的药品纳入医保药品目录。

报销类别中的甲类和乙类是什么意思？

医保药品目录内的西药和中成药分为甲、乙两类。

“甲类药品”是指临床治疗必需、使用广泛、疗效确切、同类药品中价格或治疗费用较低的药品。参保人使用这类药品时，可以全额纳入报销范围，之后按规定比例报销。

“乙类药品”是指可供临床治疗选择使用，疗效确切、同类药品中比“甲类药品”价格或治疗费用略高的药品。参保人使用这类药品时，需要个人自付一定比例，剩下的部分纳入报销范围，再按规定比例报销。

哪些药品不被纳入国家医保药品目录？

(一)主要起滋补作用的药品;

(二)含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品;

(三)保健药品;

(四)预防性疫苗和避孕药品;

(五)主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品;

(六)因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品;

(七)酒制剂、茶制剂，各类果味制剂(特别情况下的儿童用药除外)，口腔含服剂和口服泡腾剂(特别规定情形的除外)等;

(八)其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。

如何查询医保目录内药品信息？

第一步：进入“国家医保局”微信公众号，点击微服务→国家医保药品目录查询，进入查询页面。

图片来源：国家医保局微信公众号

第二步：输入具体药品名称，点击搜索，即可了解该药品是否在医保目录范围内、所属药品分类以及具体报销类别等详细信息。

图片来源：国家医保局微信公众号

也可以根据自己的需求，选择“药品分类”或“医保报销类别”进行筛选。

图片来源：国家医保局微信公众号