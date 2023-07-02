中国心理学界人士探讨如何促进情绪心理研究

全国第七届情绪与健康心理学学术研讨会1日在厦门市举办，中国心理界精英人士济济一堂，研讨情绪、共话健康，探讨如何“促进情绪心理研究，助力健康中国建设。”

主办方称，研讨会旨在为促进中国情绪与健康心理学的学科发展、提升全民心理健康素质服务、为“健康中国”建设贡献心理学的专业力量。

由中国心理学会情绪与健康心理学专业委员会、福建师范大学心理学院和厦门市集美区心理学会主办的本次学术研讨会，邀请60多位知名专家学者到会报告，来自全国各地各校的专家学者和研究生700余人参会，400篇摘要，展示最新研究进展。

本次大会主席、中国心理学会前任理事长、中国情绪与健康心理学专业委员会主任委员李红教授称，大家对此次会议期盼和煎熬情绪交织，期盼共话情绪、建立合作、交流学术、畅谈友谊。他说，疫情对经济社会发展和人们的情绪与心理健康产生了深远影响，心理健康问题受到前所未有的关注和重视，已成为国家战略层面的重要议题。

在为期两天的会期里，十余名知名专家受邀到会进行专题学术报告，围绕“情绪发展与脑智发育”“神经调控与健康促进”“情绪应激与心理健康”“情感计算与计算精神病学”“情绪与认知相互作用”“情绪、社会认知及心理健康”“决策与心理健康”等主题展开学术探讨；另有十余名报告人到会展开研究生论坛以及以“情绪与脑智发育”“情绪与认知相互作用”“情绪、社会认知与心理健康”为主题的论文展示。

作为健康的重要组成部分，心理健康是人生成就和幸福生活的重要基石，对于人才培养有着固本培元的关键作用。厦门市集美区区长倪杰介绍说，该区历来重视心理学科建设，早在20世纪二三十年代，集美学校便开设了心理学课程并成立了儿童心理研究会，关注学生心理健康。

近年来，集美区将心理健康教育工作作为思想政治工作创新和社会治理的有益探索，至今共培育4支队伍、18个心理服务平台，逐步打造起“心灵绿洲”心理健康服务品牌，去年荣获“全国十佳社会心理服务地区”称号。

他说，本次研讨会选址集美，是对该区在心理学研究和心理教育方面的巨大鼓励，将对集美特别是集美大学的心理学科发展产生前沿性的指引和启示作用，也为集美的心理工作者创造了向顶尖学者学习交流的机会。

本次大会邀请多位在情绪与健康领域卓有建树的顶级专家做特邀报告，阐述了各自研究与情绪、健康之间的关系。

在情绪与心理健康关系方面，包括陆林院士谈睡眠、记忆和情绪，罗跃嘉教授谈焦虑障碍的脑网络与临床应用；在情绪表达和社会互动方面，包括傅小兰研究员谈伪装表情研究，苏彦捷教授谈青少年亲社会倾向中的个体差异；在情绪与认知的研究方面，包括韩世辉教授谈死亡认知的神经机制。这些研究为深入理解情绪与心理健康的关系，探讨情绪在社会互动和认知中的作用提供了重要见解。

大会设三个分会场和四个主题，分别探讨情绪发展与脑智发育、神经调控与健康促进、情绪应激与心理健康、情感计算与计算精神病学、情绪与认知相互作用的相关研究进展。分会场开展了30场专题报告，邀请了30余位专家分享其最新研究成果，内容涵盖了心理学、医学、神经科学、计算机科学等领域。

当天，集美区成立妇女儿童心理成长中心，中国心理学会侯任理事长、北京大学心理学博导苏彦捷教授和中国心理学会原理事长、中科院心理所所长傅小兰教授受邀到场做心理讲座。据悉，这是集美区社会心理服务平台第19个心理平台。(记者 杨伏山)