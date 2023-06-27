直播预告：痤疮的科学应对法

痤疮是一种与皮脂代谢有关的、毛囊皮脂腺单位的一种慢性炎症性皮肤病。很多人在不同的年龄阶段都曾受过痤疮的困扰，特别是在青少年人群中，痤疮的发病率高达80%，如果治疗不规范或者不及时，很容易留下难以祛除的瘢痕。

6月29日10:00，“人民好医生”客户端将邀请福建医科大学附属第一医院皮肤科主任医师纪超，就皮肤管理和痤疮的相关话题进行科普分享。

专家简介：

纪超，福建医科大学附属第一医院皮肤科主任医师，福建医科大学附属第一医院皮肤科行政主任、福建医科大学附属第一医院皮肤支部委员会书记、皮肤性病研究所副所长等。现任中国医师协会皮肤科医师分会第六届委员会常务委员、中华医学会皮肤性病学分会“青年委员会”副主任委员、中国康复医学会皮肤病康复专业委员常务委员、中华医学会病理学分会皮肤学组委员、福建省医学会皮肤性病学分会副主任委员等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。