人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业”。二十届中央财经委员会第一次会议强调：“要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。”养老服务设施是实现老有所养、老有所为、老有所乐的重要物质基础。我们要深入贯彻落实党的二十大精神，加强养老服务设施供给，发展养老事业和养老产业，有效推进老龄工作，不断提高老年人的获得感、幸福感、安全感。

党的十八大以来，习近平总书记多次对加强新时代老龄工作作出重要指示批示，提出一系列新理念新思想新要求。关于树立积极老龄观，习近平总书记强调：“要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活”“让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年”；关于老龄工作在党和国家事业发展全局中的重要地位，习近平总书记强调：“有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉”；关于人口老龄化给经济社会发展带来的深远影响，习近平总书记强调：“人口老龄化是世界性问题，对人类社会产生的影响是深刻持久的”；关于老龄工作面临的机遇和挑战，习近平总书记强调：“努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”；等等。习近平总书记的重要论述，为新时代老龄工作发展提供了根本遵循，也为我们推进基本养老服务体系建设、加强养老服务设施供给指明了前进方向。

提升养老服务设施供给能力，是实施积极应对人口老龄化国家战略的内在要求。近年来，我国社区养老服务设施数量不断增加，为老年人就近就便获得居家社区养老服务打下坚实基础。各地积极开展试点工作，初步形成以政府为主导、社会力量为主体、多元化广覆盖的居家社区养老服务供给格局，广大老年人获得感和满意度明显增强。但与人口老龄化趋势以及老年人的养老需求相比，我国的养老服务设施供给水平还需要进一步提升，特别是农村养老服务设施供给任重道远，多层次农村养老服务体系还需要加快完善。为此，各地加强农村养老服务设施建设，推进农村养老服务发展，不断健全农村留守老年人关爱服务体系，努力补齐农村养老服务短板。实践表明，随着我国老年人需求更加多元，我国养老服务设施供给要适时求变、因地制宜，不断提升供给水平。

解决好养老服务设施供给问题，是全社会的共同责任。我们要认真总结新时代老龄工作取得的宝贵经验，统筹城乡养老服务设施供给，加快补齐农村养老服务设施供给短板，努力让所有老年人都能老有所养、老有所为、老有所乐。加强养老服务设施供给，需要国有企业在提升养老服务设施供给水平、推动公共设施适老化改造、开发适老化技术和产品等方面发挥积极作用，引领和带动更多企业和社会力量共同建设优质养老服务设施。近年来，中国建筑一局（集团）有限公司积极创新工作思路，把加强养老服务设施建设作为企业履行社会责任的重要抓手，取得积极成效。新征程上，我们要进一步提高站位、总结经验，充分发挥自身优势，为积极应对人口老龄化贡献力量。

（作者为中国建筑一局（集团）有限公司党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2023年06月21日 09 版）