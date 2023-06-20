新华时评：拒绝过度包装，让粽子回归“原味”

层层拆开偌大一个礼盒，仅8个60克重的“迷你粽”，售价368元……端午临近，类似包装豪华、噱头十足、价格动辄数百上千元的粽子礼盒，陆续现身一些电商平台和大型商超、星级酒店等场所。

过度包装现象屡禁不止，特别是每逢端午节等传统佳节，“天价粽子”“天价月饼”等备受诟病。从印刷精美的纸盒到金属、实木礼盒，甚至设计成皮革手提包和手提箱样式……一旦披上华丽外衣，和散装品质相差无几的礼品粽瞬间成为身价倍增的“奢侈品”，在加重消费者负担的同时，造成资源浪费和环境污染，更容易滋生“人情腐败”等问题。

过度包装浪费资源、污染环境。目前，很少有商家主动考虑礼盒回收问题，大部分消费者对礼盒二次利用的意愿也不强烈，导致包装礼盒再精致也难逃变废品的结局。过度包装却要生态环境“埋单”。

过度包装久治不绝的一个重要原因是市场有需求。逢年过节，粽子、月饼往往被“越豪华越有面子、越好办事”的心态弄得变了味，形成“买的人不吃，吃的人不买”的怪象。一些商家拿“赠领导”“送上级”当卖点，扭曲节日祝福和人情往来的本意，偏离正常的人际交往范畴，让食品粽“变味走形”，甚至成为滋生各种腐败的温床。

整治过度包装之风，需多管齐下、综合施策。生产企业更多在产品开发、提升质量上下功夫，自觉推广简化包装；市场监管部门加大监管执法力度，对违法违规行为发现一起、查处一起；广大消费者树立绿色低碳、理性消费观念，拒绝为过度包装掏腰包……过度包装才会失去生存空间，粽子才能回归“原味”、回归其传统节庆食物的本色。