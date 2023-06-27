直播预告：认识引起皮肤变硬的全身性疾病 系统性硬化症

系统性硬化症是一种不太被大众认知的疾病，它会使患者柔软有弹性的皮肤逐渐变得“硬如铠甲”，面部表情减少，犹如带着面具，甚至咳嗽气短。对于系统性硬化症我们要如何治疗？生活中要注意哪些护理事项呢？

6月29日15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院风湿免疫科主任医师侯勇，北京协和医院风湿免疫科主任医师徐东，北京协和医院风湿免疫科副主任医师周佳鑫，就系统性硬化症进行科普分享。

专家简介：

侯勇，主任医师，教授，博士生导师，中国医师协会风湿免疫科医师分会骨关节炎学组副组长，北京医师协会风湿免疫科医师分会委员，海峡两岸医药卫生交流协会风湿病专家委员会委员，中国研究型医院学会神经胃肠病学专业委员会常委。多年担任国家自然科学基金函审评审专家。《中华临床免疫和变态反应杂志》、医学参考报风湿免疫频道编委。

徐东，临床医学博士。北京协和医院风湿免疫科主任医师，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心硬皮病与肌炎委员会副组长。中国医师学会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会副组长，干燥综合征专业委员会委员。在欧洲进行了系统性硬化症及甲褶毛细血管镜的培训。参加了多项国家级课题研究及国际硬皮病和干燥综合征等研究，对于系统性硬化症和干燥综合征等自身免疫性疾病有丰富的临床诊治经验，长期坚持系统性硬化症专病门诊。

周佳鑫，2007年毕业于北京协和医学院临床医学（八年制）专业，获医学博士学位，之后在北京协和医院内科，风湿免疫科工作至今。美国加州大学旧金山分校，维也纳医科大学附属维也纳总医院风湿科访问学者，中国医师协会风湿免疫科医师分会影像学组委员。

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