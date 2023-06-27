直播预告：及早评估 科学保护生育力

近年来，随着女性生育年龄推迟、恶性疾病年轻化等问题的日益凸显，女性生育力的保护面临着严峻的挑战。哪些因素会影响女性的生育能力？肿瘤治疗是否会对生育力造成破坏？如何及早评估并科学保护生育力？

6月28日10:00，“人民好医生”客户端将邀请福建医科大学附属第一医院妇产科主任兼生殖中心副主任陈丽红，就大众关心的生育问题进行科普分享。

专家简介

陈丽红，福建医科大学附属第一医院妇产科主任兼生殖中心副主任，主任医师、副教授。福建省围产保健协助组成员、福州市医疗事故技术鉴定专家库成员。福建省优生优育协会理事、福建省计划生育学会常务委员、福建省围产学会常务委员兼秘书、中国医院管理学会妇产科分会委员、福建医学会妇产科分会委员、福建医学会中西医结合妇产科分会委员。

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