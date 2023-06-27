颈椎有问题 还真不能乱按摩

学生颈椎病、上班族颈椎病、中老年人颈椎病……颈椎病这种高发病、常见病越来越多地影响着我们的身体健康。偶尔的脖子疼扛一下就过去了，实在疼得受不了，很多人优先想到的不是去医院而是 去做个颈部按摩。如果还没有缓解，才会去医院做进一步治疗。

其实，针对颈椎病的按摩不是随便就能做的，有时候盲目按摩会使病情加重。特别是有些类型的颈椎病，按摩不当会非常危险！

颈椎病的治疗方法分手术和非手术两种，包括药物的内服或外贴、静脉点滴、颈椎牵引、针灸理疗、手法按摩等。其中，手法按摩最为大众接受。但是，颈部是大脑与四肢躯干连接的唯一通道，里边有非常重要的组织结构，肩负着“上传下达”的重任，倘若胡乱折腾就会“上下失去联络”，严重的会导致瘫痪，甚至死亡。

手法按摩不只是按摩肌肉使之松弛，还包括了关节复位等“重手法”，因此不能随便按。在接受手法按摩前，先要做CT、MRI等相关检查，搞清楚颈椎病的类型。在颈椎病的类型中，神经根型、部分椎动脉型和交感型颈椎病，手法按摩效果好，是适应证范围。

但以下情况的颈椎病患者禁止进行手法按摩：

1.脊髓型颈椎病；

2.有明显的颈椎节段性不稳定；

3.颈椎病伴有发育性颈椎椎管狭窄；

4.强直性脊柱炎；

5.颈椎结核、肿瘤；

6.颈椎病伴有骨折，严重老年性骨质疏松症；

7.颈椎病伴有急性传染病、急性化脓性炎症、皮肤病。

颈椎病患者应该先去医院明确检查，看是不是可以做保守按摩治疗，如果是以上7种情况，千万不要按摩，要在正规医院进行科学的治疗。

即使是适宜手法按摩治疗的颈椎病，也要“该出手时才出手”，如果在急性期或炎症渗出期，也就是肿胀疼痛比较厉害时，也不可以手法按摩，因为此时按摩会令症状加重，反过来影响以后的治疗。炎症渗出期，首先要用药物控制炎症，待急性期过后，才能按摩，否则会越按越痛。

文/岳剑宁(首都医科大学宣武医院)